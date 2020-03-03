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03.03.2020 14:18
Рубрика: В мире

О чем пишут в ЕСПЧ родители школьников Латвии

Текст: Юрий Сизов
Эшелонированная атака против ликвидации школ национальных меньшинств в Латвии, прорвав циничное безразличие местного истеблишмента, включая Рижский замок, парламент и правительственные структуры, направила острие своей критической массы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Около 150 индивидуальных жалоб жителей этой прибалтийской республики поданы практически одномоментно в судебную инстанцию в Страсбурге, в которых ее авторы оспаривают отказ от обучения на родном языке в школах национальных меньшинств. Это первый случай столь масштабного коллективного возмущения дискриминационным законом в истории Латвии и достаточно редкий в практике ЕСПЧ, подчеркнул в интервью "РГ" сопредседатель Русского Союза Латвии, экс-депутат европарламента Мирослав Митрофанов.

Фото: iStock
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Комментируя актуальность массового обращения в международный суд, он дал понять, что оно обусловлено, прежде всего, изменениями в латвийских законах "Об образовании" и "О всеобщем образовании", которые привели к насильственному и окончательному вытеснению русского языка из школьного образования. Это, в свою очередь, констатирует правозащитник, не только снижает уровень знаний у школьников, "но и убивает мотивацию к учёбе, создает для детей и их родителей дополнительную нагрузку, не позволяет в достаточной степени сохранять родной язык и национальную идентичность". А ведь русский язык по-прежнему является родным для более чем трети латвийцев. Более того, в таком регионе, как Латгалия, его считают родным более 55 процентов населения.

Один из лидеров РСЛ пояснил, что на подготовку обращений в ЕСПЧ потрачены недели труда юристов, родителей и общественных активистов. Основную работу проделал народный омбудсмен Владимир Бузаев - экс-депутат сейма и Рижской думы, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, потратив несколько месяцев на юридическое обоснование и организацию этой акции. Ведь комплект документов только одной жалобы составляет десятки, а иногда сотни страниц. Каждое обращение жителя республики описывает возникшие проблемы в учебе конкретного ребенка в результате навязанного государством отказа от обучения на родном языке. "Мы ожидаем честной дискуссии в Совете Европе, в ОБСЕ и ООН по проблеме насильственной ассимиляции в Латвии", - заявил Митрофанов.

Работа, по оценке экспертов, проделана качественно и первые заявители уже начали получать письма из Франции, подтверждающие регистрацию их жалоб. Правда, определенные процессуальные "рогатки", существующие в ЕСПЧ, заставили приостановить дальнейшую подачу документов.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Дело в том, уточнил сопредседатель РСЛ, что претензии и жалобы на закон подаются в Страсбург только в течение полугода после вступления его в силу. Поэтому еще более ста обращений от родителей, которые не успели уложиться в отведенные судом сроки, будут направлены в Комитет по правам человека ООН, где нет столь жесткого временного ограничения.

"Мы ожидаем честной дискуссии в Совете Европе, в ОБСЕ и ООН по проблеме насильственной ассимиляции в Латвии", - констатировал политик. Кроме того, полагает он, можно рассчитывать на ускоренное рассмотрение заявок, поскольку их массовость доказывает актуальность проблемы. Но при этом, добавил он, нельзя уповать только на суд. Русский Союз Латвии продолжит массовые акции протеста с целью давления на власть предержащих и отмены дискриминационных вердиктов, резюмировал Митрофанов.

В мире Европа Латвия

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