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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Дата подписания 1 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) следующие изменения:

1) в статье 51:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются руководителям образовательных организаций.";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Руководители образовательных организаций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки руководителям федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации, а руководителям образовательных организаций субъектов Российской Федерации, руководителям муниципальных образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации.";

2) в статье 52:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Заместители руководителей образовательных организаций, руководители структурных подразделений образовательных организаций и их заместители, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки заместителям руководителей федеральных государственных образовательных организаций, руководителям структурных подразделений федеральных государственных образовательных организаций и их заместителям, устанавливаются Правительством Российской Федерации, а заместителям руководителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации, заместителям руководителей муниципальных образовательных организаций, руководителям структурных подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин