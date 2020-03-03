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03.03.2020 04:46
Рубрика: В мире

Около тысячи мигрантов из Турции высадились на островах Греции

Около тысячи нелегальных мигрантов из Турции высадились на греческих островах. Об этом сообщила газета Iefimerida, сославшись на данные, предоставленные береговой охраной.

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Первого марта были проведены две поисково-спасательные операции, на берег доставлены 89 человек. Остальные беженцы (в основном из Сирии) сами добрались до Европы. На Лесбосе высадились 423 мигранта, на Хиосе - 252, на Самосе - 85, на Фармакониси - 36 и на Мегисти - 17.

Но повезло не всем. Для кого-то это путешествие оказалось последним в жизни. Утром 2 марта у острова Лесбос перевернулась лодка с беженцами. Среди спасенных были два ребенка. Одного из них удалось реанимировать, другой умер.

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