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03.03.2020 12:55
Рубрика: Общество

В останках динозавра впервые обнаружена "живая" ДНК

Текст: Денис Передельский
Фото: Alida Bailleul and Wenxia Zheng / Science China Press Фото: Alida Bailleul and Wenxia Zheng / Science China Press
Фото: Alida Bailleul and Wenxia Zheng / Science China Press

Международная команда ученых при изучении окаменелых останков утконосого динозавра возрастом около 75 миллионов лет обнаружила в хрящевых тканях хорошо сохранившиеся клетки, само существование которых доказывает потенциальную долговечность ДНК.

Исследование опубликовано в журнале National Science Review, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Палеонтологи изучили останки двух детенышей утконосого динозавра вида Hypacrosaurus stebingeri. Они были обнаружены в формациях Монтаны в США. Эти останки хранятся в музее Скалистых гор.

Фото: Volker Lannert/Uni Bonn
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В окаменелом образце одного из детенышей ученые заметили несколько хорошо сохранившихся клеток. Они находятся внутри кальцифицированных хрящевых тканей по краям кости. Две клетки все еще связаны между собой межклеточным мостиком. Внутри них также был виден темный материал, напоминающий клеточное ядро.

Одна хрящевая клетка сохранила темные удлиненные структуры, морфологически соответствующие хромосомам. Чтобы определить, могут ли такие молекулы сохраняться в хрящевой ткани, ученые проанализировали останки другого детеныша гипакрозавра, найденного в том же гнезде. Иммунологический и гистохимический анализ черепа был проведен в лаборатории Университета штата Северная Каролина.

"Мы обнаружили, что органическая матрица, окружающая окаменевшие клетки хряща, реагирует на антитела коллагена II - доминирующего белка в хряще у всех позвоночных, - говорит соавтор исследования доктор Мэри Швейцер. - Иммунологический тест подтвердил наличие остатков оригинальных хрящевых белков у этого динозавра".

Исследователи также выделили отдельные клетки хряща гипакрозавра и два ДНК-пятна. Некоторые из изолированных клеток динозавра показали наличие связи по той же схеме, которая наблюдается и в современных клетках. Все это предполагает, что небольшая часть оригинальной ДНК динозавра сохранилась. По мнению ученых, выглядит она как небольшая красная точка внутри хрящевой клетки.

Фото: Incuapa-Conicet
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Открытие не укладывается в рамки общепринятой гипотезы, которая гласит, что ДНК не может выжить на протяжении десятков миллионов лет. Последние исследование доказывают, что это не так, однако они пока еще не признаны научным сообществом.

В то же время популярная гипотеза основана лишь на теоретических данных. Компьютерное моделирование показало, что ДНК сохраняется в течение менее чем одного миллиона лет. Однако новые данные получены практическим путем.

Они подтверждают, что ДНК в той или иной форме может сохраняться в мезозойских тканях. Если это действительно так, то открытие открывает путь к восстановлению последовательности ДНК многих ископаемых вымерших видов. До сих пор это считалось фантастикой, а подобные эксперименты демонстрировались лишь в фильмах.

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