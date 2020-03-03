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03.03.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Временная - не считается

Все дети-сироты смогут получить пособие по безработице
Подработка в каникулы не будет засчитываться при начислении пособия по безработице детям-сиротам. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов.

Сегодня выплаты в размере среднего заработка по региону в течение шести месяцев гарантированы тем, кто ищет работу впервые. Однако закон трактуется неоднозначно. Одни дети-сироты, которые трудоустраивались в свободное от учебы время или направлялись на производственную практику от службы занятости, признаются ранее не работавшими, другие теряют дополнительные социальные гарантии только потому, что самостоятельно нанимались на временную работу.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит

Парламентарии предложили уравнять права безработных со статусом сирота при первом трудоустройстве. По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, "проблема не носит массовый характер, однако случаи в регионах были". В Санкт-Петербурге судом было вынесено решение в пользу безработного несмотря на то, что оно противоречило положениям закона. "Мы считаем, нужно закрепить решение судов и скорректировать законодательство. Поправки уже одобрили в правительстве. Надеемся, что они будут приняты, - подчеркнул Нилов, - потому что если даже ребенок работал во время каникул, обучаясь в колледже или институте, свою сознательную трудовую деятельность он начинает после получения основной профессии. Несправедливо его лишать права на социальную поддержку".

В случае принятия документа повышенное пособие при первом трудоустройстве сразу после окончания очного обучения смогут получать безработные не старше 23 лет, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет. Сумма выплат приравнивается к средней заработной плате в регионе. Так, в Москве пособие составляет 74 416 рублей, в Санкт-Петербурге - 52 061, а меньше всего в Карачаево-Черкесии - всего 22 082 рубля.

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