Подработка в каникулы не будет засчитываться при начислении пособия по безработице детям-сиротам. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов.

Сегодня выплаты в размере среднего заработка по региону в течение шести месяцев гарантированы тем, кто ищет работу впервые. Однако закон трактуется неоднозначно. Одни дети-сироты, которые трудоустраивались в свободное от учебы время или направлялись на производственную практику от службы занятости, признаются ранее не работавшими, другие теряют дополнительные социальные гарантии только потому, что самостоятельно нанимались на временную работу.

Парламентарии предложили уравнять права безработных со статусом сирота при первом трудоустройстве. По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, "проблема не носит массовый характер, однако случаи в регионах были". В Санкт-Петербурге судом было вынесено решение в пользу безработного несмотря на то, что оно противоречило положениям закона. "Мы считаем, нужно закрепить решение судов и скорректировать законодательство. Поправки уже одобрили в правительстве. Надеемся, что они будут приняты, - подчеркнул Нилов, - потому что если даже ребенок работал во время каникул, обучаясь в колледже или институте, свою сознательную трудовую деятельность он начинает после получения основной профессии. Несправедливо его лишать права на социальную поддержку".

В случае принятия документа повышенное пособие при первом трудоустройстве сразу после окончания очного обучения смогут получать безработные не старше 23 лет, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет. Сумма выплат приравнивается к средней заработной плате в регионе. Так, в Москве пособие составляет 74 416 рублей, в Санкт-Петербурге - 52 061, а меньше всего в Карачаево-Черкесии - всего 22 082 рубля.