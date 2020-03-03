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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 39-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Дата подписания 1 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1582; 2014, N 48, ст. 6643; 2019, N 29, ст. 3859) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"специальный груз - груз, предназначенный для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства. Отнесение грузов к специальным грузам осуществляется в соответствии с актом Правительства Российской Федерации;";

б) абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым;

2) статью 4 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"К международным автомобильным перевозкам указанных в части первой настоящей статьи опасных грузов, отнесенных к специальным грузам, требования части первой настоящей статьи не применяются.

Международные автомобильные перевозки опасных грузов, отнесенных к специальным грузам, осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими перевозки специальных грузов.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3582; 2011, N 17, ст. 2310; 2014, N 6, ст. 566; 2015, N 29, ст. 4374; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 74; N 27, ст. 4190; 2019, N 31, ст. 4429) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23) специальный груз - груз, предназначенный для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства. Отнесение грузов к специальным грузам осуществляется в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.";

2) в статье 31:

а) в части 1 слова "либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности" исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, допускается при наличии специальных разрешений, выдаваемых в соответствии с положениями настоящей статьи, за исключением:

1) самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества;

2) транспортных средств, осуществляющих перевозки указанных в абзаце первом настоящей части грузов, отнесенных к специальным грузам.";

в) дополнить частями 22 и 23 следующего содержания:

"22. Движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, указанных в абзаце первом части 11 настоящей статьи, и являющихся самоходными транспортными средствами с вооружением, военной техникой, транспортными средствами других войск, воинских формирований и органов, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", осуществляющими перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, осуществляется без специальных разрешений, указанных в части 11 настоящей статьи, и организуется федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Порядок указанного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.

23. Движение по автомобильным дорогам транспортных средств, указанных в пункте 2 части 11 настоящей статьи, осуществляется без специальных разрешений, указанных в части 11 настоящей статьи, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими перевозки специальных грузов.".

Президент Российской Федерации В. Путин