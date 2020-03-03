ПФР заранее расскажет россиянам, кому и сколько будут платить на пенсии

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.

- Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45-ти лет выбран временной отсечкой неслучайно, - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Кроме того, к этому возрасту взрослые люди уже начинают вплотную задумываться о своих перспективах. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ по накоплению добровольного пенсионного страхования. Или придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какой примерно будет пенсия по старости, исходя из уже перечисленных отчислений, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Предполагается, что там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - подытожил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов. - В уведомлении мы также отразим информацию, которая поможет человеку повысить пенсионные права к моменту завершения своей трудовой деятельности".

Кроме личного кабинета на портале Госуслуг, узнать о своем будущем можно будет и на сайте Пенсионного фонда. Если с этим возникнут какие-либо сложно, точно такие же данные должны предоставить и в отделении Пенсионного фонда.

В Минтруда надеются, что такие предупредительные уведомления помогут людям вовремя оценить свои перспективы и добиться, чтобы реальный уровень доходов на этом этапе жизни максимально совпадал с желаемым. Первые уведомления должны быть направлены в 2021 году. Причем в минтруда особо отмечают, что это новшество не коснется тех, кто уже получает досрочную пенсию (например, по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда).

Эти уведомления - не единственное новшество, внедряемое Минтруда в рамках повышения проактивности собственной работы и деятельности подведомственных органов. Например, с 1 июля 2021 года назначение пенсии по инвалидности начнется сразу же после решения медико-социальной экспертизы о присвоении категории людям с ограниченными возможностями или утратившим здоровья. Дополнительно посещать какие-либо инстанции и подавать заявления для назначения такой пенсии не придется.

Очень похожий алгоритм будет применен и при назначении материнского капитала. Только там отправной точкой для запуска всех процессов станет регистрация младенца в отделе ЗАГСа. А при запросе помощи нуждающейся семьи с маленьким ребенком достаточно будет просто подать заявление - проверка всех данных и обоснованности назначения пособия также пройдет в автоматическом режиме без беготни в поисках справок и выписок.