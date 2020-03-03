Пять книг, которые заставят по-новому взглянуть на мир дикой природы

Сегодня, 3 марта, весь мир отмечает Всемирный день дикой природы. Человек - лишь маленькая частичка большого мира, наполненного разными видами животных и растений, но именно от нас зависит, удастся ли его сохранить. А для этого стоит узнать о нем побольше. Начать предлагаем с чтения хороших книг, которые помогут заметить ускользающую красоту природы, проникнуться строгими законами животного мира и почувствовать, что "мы одной крови".

"Животные-герои", Эрнест Сетон-Томпсон

Пожалуй, трудно найти человека старше 15 лет, который никогда не слышал про Эрнеста Сетон-Томпсона и не читал хотя бы одного его рассказа. Помните черно-бурого лиса Домино, умного волка Лобо, почтового голубя Арно и Королевскую Аналостанку? Рассказы Сетон-Томпсона поражают своей правдивость и достоверностью, которые часто заставляют читателей рыдать над судьбами героев. А рисунки, которые к своим произведениям рисовал сам Сетон-Томсон, всегда точны и выразительны. С детства у него сложились особые отношения с миром природы. Он умел замечать то, на что другие не обращали внимания. А лучшим развлечением были рассказы бывалых охотников. Это детское увлечение стало его призванием и смыслом жизни.

"Но когда я показал Джону Берроусу свою библиотеку, в которой насчитывалось около пяти тысяч книг, альбомы с двумястами фотографиями животных, мною снятых, музей с тысячью шкур различных млекопитающих и двумя тысячами птичьих шкурок, тысячу зарисовок зверей и птиц и, наконец, дневник - тридцать толстых томов, содержащих подробные описания моих путешествий и наблюдений за тридцать лет жизни, он был окончательно покорен...", - вот в чем главный итог жизни писателя, художника, натуралиста и одного из основоположников движения скаутов в США Эрнеста Сетон-Томпсона, который он сам подводит в автобиографической повести "Моя жизнь", опубликованной, кстати, в этой самой книге.

"Моя семья и другие звери", Джеральд Даррелл

Узнаваемый шутливый тон повествования Даррелла не спутаешь ни с чем. Он готов смеяться над собой, своими друзьями и родственниками, но, когда начинает рассказывать о природе и животном мире его тон меняется, писатель становится серьезнее и внимательнее к деталям.

"В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых нашей семьей на греческом острове Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьезную ошибку, впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы. Лишь ценой невероятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку страничек, которые я мог целиком посвятить животным", - рассказывает писатель о своей книге.

"Мои семья и другие звери" - первая часть "трилогии Корфу", в которую также входят книги "Птицы, звери и родственники" и "Сад богов".

"Не кричи: "Волки!", Фарли Моуэт

Канадский писатель Фарли Моуэт посвятил свою книгу наблюдению за волками. Главный герой - молодой биолог, которому поручают выяснить, являются ли волки причиной резко сокращения численности оленей. И вот он в одиночку отправляется в арктическую тундру, где начинает свое исследование, практически отрезанный от внешнего мира и без должного снаряжения. На помощь приходят местный житель Майк и эскимос Утек, которые открывают перед ним реальный мир дикой природы. И оказывается, что дело совсем не в волках, а в людях.

Эта книга была экранизирована, так что знакомство с жизнью волчьей стаи можно начать с просмотра фильма "Не зови волков".

"В тени человека", Джейн ван Лавик-Гудолл

Эта книга - уникальный путеводитель по миру, населенному шимпанзе. Ее автор - известнейший британский приматолог и антрополог Джейн ван Лавик-Гудолл более 45 лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Она - дама-Командор ордена Британской империи, основательница Международного института Джейн Гудолл, посол мир ООН и почетный член Всемирного совета будущего.

Джейн ван Лавик-Гудолл первой в мире выяснила, что шимпанзе используют примитивные орудия труда - камни и ветки. Она сумела доказать, что дикое животное не просто использует предмет в качестве орудия, но изменяет его в соответствии со своими нуждами. Эта умение "изготавливать орудие" является отличительно особенностью человекообразных обезьян. А еще шимпанзе вместе ходят на охоту и ведут между собой войны. Никого не напоминает? Гудолл различала "лица" всех своих подопечных и первой стала давать им имена вместо номеров.

Его книги, а их у нее несколько десятков, бесспорно, заставляют по-новому взглянуть на мир животных.

"Кладовая солнца", Михаил Пришвин

Вы спросите, почему эта книга оказалась в этом списке. Это же детские рассказы, которые все читали в школе. И именно поэтому мы предлагаем ее перечитать, чтобы как в детстве удивиться красоте окружающей нас природы. А уж сам Михаил Михайлович знал о ней предостаточно: агроном по образованию он увлекался охотой, краеведением и этнографией, много путешествовал по всей стране. Чтобы в полной мере запечатлеть то, что видел, Пришвин использовал не только слово, но и фотоаппарат. Вот как он писал о своем увлечении: "Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту и в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это никогда не увидит".

Поэтому читайте Пришвина и наслаждайтесь шелестом травы и жужжаньем насекомых, вдыхайте полной грудью аромат леса и слушайте пение птиц: "Невозможно передать прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал..."