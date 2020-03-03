Пять самых важных вопросов о мужском здоровье

Оказывается, уже начиная с 30 лет у мужчин постепенно снижается уровень тестостерона - одного из основных мужских гормонов, отвечающих не только за половую функцию, но и многие другие вещи. О том, как сохранить мужское здоровье подольше, и о том, можно ли восстановить угасающие способности, "РГ" рассказал врач-андролог, главный научный сотрудник Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, профессор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Роман Роживанов.

За мужественной внешностью часто скрывается масса проблем, часть из которых явно связана с гормональными нарушениями. Фото: Gettyimages

Не всем известно, но вся наша жизнь - не только половые функции, но и общее самочувствие, и работа всех систем организма - напрямую зависит от гормонов. Их много. Они разные и отвечают за разные вещи. В женском организме обязательно присутствуют мужские гормоны, а мужской не может существовать без женских. Но крайне важно, чтобы все это многообразие существовало в балансе.

"Известен ряд мужских гормонов, связанных с половой функцией, - это ЛГ, ФСГ, ингибин, о которых из неспециалистов мало кто знает. Они необходимы для сперматогенеза. А всем известная классика - это тестостерон и дигидротестостерон, - говорит профессор Роживанов. - Именно они "отвечают" за половое влечение, сексуальное поведение, но не только. Рост мышц, крепость костей, общее состояние организма и даже особенности интеллекта и жизненная активность также зависят от уровня этих гормонов".

1. Что ухудшает выработку гормонов?

Проблемы со сном. На выработку гормонов влияют циркадные ритмы. Поэтому если сон нарушен, циркадные ритмы сбиваются, и при этом нарушается выработка гормонов.

Стресс - классический негативный фактор. "Эволюционно половая функция нужна для получения потомства. А для его выживания необходима благоприятная среда, - поясняет Роман Роживанов. - Но если мы живем в хроническом стрессе, значит, наш организм воспринимает окружающую среду как неблагоприятную. Ему просто не до детей, и он подавляет половую функцию".

Ожирение - тоже огромный минус. Жировая ткань, эндокринологи доказали это давно и убедительно, выступает как отдельный гормональный орган - в ней происходит патологический синтез стероидных гормонов, которые "вытесняют" производство необходимого тестостерона.

Прием стероидных препаратов. Известный факт: спортсмены-бодибилдеры, "выстраивающие" мощную мускулатуру с помощью стероидных добавок, зачастую не в состоянии выполнить элементарные мужские функции. "Анаболические стероиды, которые используют спортсмены, очень похожи на естественные стероидные гормоны, - поясняет Роман Роживанов. - Соответственно, наш гипофиз ошибочно принимает их как собственные половые гормоны. Но раз есть избыток - выработка собственного тестостерона тормозится".

Гормональный баланс для мужского организма важен так же, как и для женского

Интоксикация любого происхождения. "На гормональный фон отрицательно влияют любые вредные химические вещества, попадающие в организм", - говорит профессор.

Гиподинамия. Особенно вредно долгое неподвижное сидение - происходит застой крови в органах малого таза, и это плохо для половой функции.

Регулярный перегрев половых органов. "Яички не случайно находятся в мошонке снаружи, а не внутри организма, - говорит доктор. - Для их нормальной работы нужна температура на 2-3 градуса ниже температуры тела. Поэтому тесное белье, как и подогреваемое сиденье, может оказать негативный эффект".

Возраст. У всех абсолютно мужчин это не болезнь, а естественный физиологический процесс - после 30 лет уровень тестостерона начинает снижаться. Общий тестостерон - в среднем на 0,4-1,2 процента в год.

2. От чего же зависит возраст, в котором у мужчины начинаются проблемы?

"Во-первых, от максимального уровня тестостерона, который был по окончании периода полового созревания, то есть на пике. И во-вторых, от скорости падения его уровня, - поясняет Роман Роживанов. - И если на первую причину повлиять мы не можем, то со второй (а на нее как раз и влияют все вышеперечисленные факторы) можем успешно бороться".

Главный способ сохранить мужскую силу как можно дольше - убрать воздействие всех негативных факторов.

"Как ни банально, но в большинстве случаев (если нет необратимых изменений, например, травмы яичек) главный способ лечения - соблюдение здорового образа жизни. Среди мужчин среднего возраста без сопутствующих заболеваний около 6 процентов имеют дефицит тестостерона. Но если выделить группу страдающих ожирением или диабетом, проблема будет уже у каждого второго. Если сочетается сразу несколько негативных факторов - и стресс, и гиподинамия, и вредные привычки, дисфункция может возникнуть уже в 30 лет".

Половине пациентов с потенциально обратимым дефицитом тестостерона удается нормализовать его уровень и восстановить половую функцию только за счет похудения, увеличения физической активности и отказа от вредных привычек. "Почему мы говорим только о половине пациентов? Потому что подобрать программу мало, кого-то просто не удалось замотивировать на ЗОЖ, человек элементарно не смог похудеть", - поясняет Роман Роживанов.

3. Какие симптомы указывают на дефицит мужских гормонов?

Главные - это:

снижение либидо;

нарушение эрекции.

Дополнительно - вегетососудистые нарушения:

горячие приливы;

повышенная потливость;

сердцебиение, кардиалгия.

Психоэмоциональные:

быстрая утомляемость;

изменчивое настроение, склонность к депрессии;

снижение творческой продуктивности;

расстройства сна.

Эндокринные:

ожирение, увеличение грудных желез;

уменьшение оволосения на лице.

Костно-мышечные:

снижение или, наоборот, неадекватное физическим нагрузкам увеличение мышечной массы;

боли в костях.

Трофические нарушения:

сухость кожи, появление морщин.

Мочеполовые расстройства:

учащенное мочеиспускание;

бесплодие.

4. Возможно ли медикаментозное лечение?

"Да, фармакологическая помощь возможна, - говорит Роман Роживанов. - Но проведение андрогензаместительной терапии - это строго индивидуальная история. Все препараты рецептурные, и самолечение недопустимо. Есть противопоказания: повышенный уровень гемоглобина, некоторые опухоли. Абсолютное противопоказание - рак предстательной железы (а вот при аденоме простаты лечение возможно). Что касается возраста, о чем часто спрашивают пациенты, тут особых ограничений нет. Если качество жизни не устраивает и мужчина хочет его улучшить и противопоказаний нет, пожалуйста, начать терапию можно в любом возрасте и проводить ее пожизненно".

5. Поможет ли гормонозаместительная терапия сохранить мужскую силу?

Обычно это первый вопрос, который волнует мужчин больше всего остального. Доктор говорит: да, поможет, но это не главное. В первую очередь поддержание уровня тестостерона сохраняет мышечную силу, предотвращает вторичное ожирение, улучшает обмен веществ.

"По поводу восстановления сексуальной функции - любопытный факт. Когда начинаются проблемы, мужчины часто идут не к врачу, а в аптеку, и говорят: дайте мне что-нибудь поэффективнее для поддержания эрекции. Начинают принимать препараты, а результата нет. Наступает полное разочарование, - рассказал профессор. - Но мужчину никто не предупредил (а фармацевт в аптеке и не обязан знать такие тонкости), что стимулирующие препараты плохо работают при гормональной дисфункции. Если устранить гормональный дефицит - эффект будет гораздо лучше".