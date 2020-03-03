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Рубрика: Культура

Энциклопедия нашей жизни

О книге мемуаров Николая Долгополова
Текст: Павел Басинский (писатель и журналист)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Хотел сначала назвать свои заметки "Энциклопедия советской жизни". По аналогии с известной фразой В.Г. Белинского о "Евгении Онегине" - "энциклопедия русской жизни". А в новой книге поистине легендарного журналиста и известного писателя Николая Долгополова жизнь в основном советская. Но что-то в таком названии мне не нравится. Почему именно советской жизни? Просто нашей жизни. Нашей жизни в ХХ веке.
Писатель и журналист Николай Долгополов. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Писатель и журналист Николай Долгополов. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Писатель и журналист Николай Долгополов. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Удивительная книга! В ней столько великих и просто известных в нашей стране и в мире имен, что иногда при ее чтении начинает кружиться голова. А Николай Долгополов бросает эти имена какой-то жемчужной россыпью, так, что не успеваешь следить. Вот только что речь шла о Маяковском... и уже Булгаков... и уже Эрдман... и Шостакович... и Лиля Брик... и Александров... и Орлова...и Русланова... Так и хочется добавить: и другие - но разве можно о людях такого калибра говорить "и другие"? И это только в главе, посвященной отцу, знаменитому журналисту Михаилу Долгополову, чье имя неразрывно связано с "Комсомолкой" и "Известиями". В театры на самые громкие премьеры, куда билета нельзя было достать, он приходил со своим сыном - его все в театрах знали в лицо, перед ним трепетали, его рецензии решали судьбу не одной постановки. И поневоле вздыхаешь: вот же было время! Вот был вес у журналистики! Не то что сейчас... А он был еще и военным журналистом в годы Великой Отечественной войны и был, как сейчас сказали бы, в "пуле" избранных корреспондентов газет, которые освещали Нюрнбергский процесс... И дружил с теми, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом...

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В "РГ" представили книгу Николая Долгополова "Гении разведки"

Всего не перескажешь. Нужно книгу читать.

И это только детство Николая Долгополова, когда он благодаря отцу сам встречался с великими людьми, слушал рассказы отца о них. И напитывался, напитывался нашей историей непосредственно в ее лицах.

А потом была своя судьба журналиста, тоже связанного с "Комсомолкой" и, конечно, с "Российской газетой", главной газетой страны сегодня, где он с 2007 года является заместителем главного редактора.

Эти страницы невозможно читать без содрогания перед общей бедой

Журналист-международник, один из ведущих спортивных обозревателей, кажется, знающий о спорте и спортсменах все. Но еще был Чернобыль, куда его вместе с небольшой группой корреспондентов отправил идеолог нашей "перестройки" Александр Яковлев, не удосужившись объяснить, чем будет чревата эта "командировка", но дав задание: описать героизм ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

Есть книги, которые кроме тебя никто не сможет написать. Николай Долгополов сделал это.

Эти страницы книги Долгополова невозможно читать без слез и содрогания перед нашей уже вроде бы давней, но совсем не минувшей национальной, государственной и просто человеческой БЕДОЙ. И опять - все это показано в лицах, только, увы, никому уже не известных, многих из которых уже просто нет в живых, а люди-то были совсем молодые, даже юные...

И еще рассказы о разведчиках... Николай Долгополов прославился как автор целой серии книг о великих разведчиках в серии "ЖЗЛ".

И спортсмены...

И цирк с его главными артистами - Олегом Поповым, Карандашом, Эмилем и Игорем Кио, Юрием Никулиным...

А вот и Владимир Максимов, суровый "диссидент", редактор "Континента", разочарованный в "перестройке" - ведь целили в СССР, а попали в Россию.

И в конце книги - Марфа Максимовна Пешкова, внучка Горького.

Всех не перечислишь! Я же говорю - энциклопедия! Нашей жизни. Которую он знает, может быть, как никто в его поколении. Так счастливо сложилась его судьба. Очень редкая судьба.

Он должен был эту книгу написать. Есть книги, которые, кроме тебя, никто не сможет написать. Он сделал это.

Кстати

Эту и другие книги Николая Долгополова вы можете заказать напрямую, через сайт издательства GVARDIYA.RU или по телефону +74957879559.

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