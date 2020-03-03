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03.03.2020 12:42
Рубрика: Культура

Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"

Текст: Александр Алексеев
Смутьяны и повесы, музыканты и немного комики Stand Up шоу, отчаянные мастера иронии и стеба, живописные, но повседневные герои, которых вполне можно представить в фильмах Кустурицы или Тарантино. А можно и в соседнем полночном баре, когда уже все пиво допито, маски сброшены, и оставшиеся завсегдатаи предельно удалы, но и самоироничны…

Питерская группа Little Big станет, наверное, самым необычным и неожиданным российским участником "Евровидения" за все наше время пребывание на конкурсе! Прежде от России командировали, как правило, стильных и сильных певцов, таких, что хоть на обложки журналов мод: Алексей Воробьев, Петр Налич, дважды Дима Билан, дважды Сергей Лазарев. Или красивых и эффектных певиц с отменными вокальными данными: Полина Гагарина, Алсу, Наталья Подольская, Юлия Савичева...

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В то время, как другие страны, в основном, относились к "Евровидению" менее серьезно и основательно, небесспорно. Веселились и ерничали от души, шли против трендов шоу-бизнеса: отправляли на него фриков, или новичков, а то и совсем необычных для шоу-бизнеса персон, которых трудно представить поющими в "битком" забитом "Олимпийском". Нередко такие и побеждали, вспомните хотя бы выигравшую "Евровидение"-2018 пышную израильтянку Нетту с песней Toy?!

Теперь, наконец-то решили рискнуть в новых традициях "Евровидения" и мы! Впервые отправляем группу, способную задорно и театрализованно спеть, поглумиться, стать недостающим звеном между "Вечерами на хуторе близ Диканьки" Гоголя и современными отечественными комедиями ("Горько!", "Самый лучший день" и другими). А главное - покажем Европе, что наши артисты умеют не только красиво выглядеть, правильно петь по нотам, но и быть веселыми, неистощимыми на выдумку, яркими на затеи и щедрыми на самоиронию людьми!

Такие вот они и есть - питерские музыканты Little Big во главе с солистом группы Ильей Прусикиным. Наверняка, питерцы раскроют в Ротердаме-2020 и свои новые, пока неведомые нам таланты и возможности! А пока вот что рассказал о себе, группе, творчестве и грядущих планах харизматичный лидер коллектива, певец и фронтмен Илья Прусикин:

О первом успехе и фактически начале славы

В истории Little Big вообще много случайностей. Мы просто снимали первый видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: "Может, вы группу сделаете?" Но группы все равно не было бы, если бы нас не позвали выступить на разогреве у Die Antwoord (очень ритмичный и даже вполне шокирующе выглядящий хип-хоп дуэт из ЮАР, - прим. "РГ"). Мы такие: "У нас нет песен". А нам: "Но у вас есть месяц впереди". И мы написали шесть песен, сняли клипы… Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло…

О своей музыке

Фото: Little Big/ youtube.com
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Мы всегда были рок-музыкантами и остаемся ими. То, что мы сейчас играем - это новая формация музыки. Все наши песни имеют структуру рок-композиции, а не электронного трека. Но одновременно мы с детства любили рейв (больше всего в их музыке, очевидно, влияния Prodigy, - прим. "РГ") и совместили эти два жанра… Мы просто хотим показать людям, что они владеют своими жизнями. Страны и правительства не так важны, как они думают: человек может заниматься чем угодно.

О песне для "Евровидения"

Пока можем сказать, что мы покажем то, что делаем лучше всего - шоу. И сообщить, что песня будет веселая!

"Мы находились в студии, где проводим основное количество времени -пишем песни, придумываем клипы. Когда пришла новость, конечно, обрадовались. Но потом стало немного страшно. Это все-таки большая ответственность - представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но постараемся сделать все, чтобы этого не произошло", - добавил Илья KP.Ru.

Кстати

На Первом канале обозревателю "РГ" сообщили, что "пока закрыли группу от всех", потому что "над нами висит дедлайн". Ведь конкурсную песню и видео надо официально представить до понедельника 9 марта.

До конца недели времени мало, но как можно понять из разных высказываний Ильи Прусикина, Little Big и не с такими сложными задачами справлялся!

Культура Музыка Рок "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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