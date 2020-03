Почему после попадания Little Big на "Евровидение" от них ушел менеджер

Менеджер группы Little Big Андрей Орехов, своей энергией и предприимчивостью во многом способствовавший успеху коллектива и даже переехавший ради этого из родной Москвы в Санкт-Петербург, решил покинуть группу через несколько часов после того, как Первый канал сообщил, что в она едет в Роттердам-2020.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook менеджер группы скупо проинформировал, что "Закончил работать в компании Little Big". А вскоре объяснил свой поступок Telegram-каналу "Антиглянец":

- Я совершил этот поступок потому, что лично для меня путь группы начал расходиться с представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ ("Литтл Биг" - Прим. ред.), считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу".

Конкретные причины ухода из группы, которая благодаря подготовке к "Евровидению" и самому конкурсу, неизбежно выйдет на новый уровень известности, экс-менеджер Little Big не озвучил.

Но вероятнее всего, главная из них в том, что музыканты должны были начинать основательную подготовку к Pop On The Top Tour - первому в своей истории глобальному концертному турне. Ради этого Орехов приложил немало усилий, решал сложные задачи, в частности, связанные с тем, как перевозить световое и звуковое концертное оборудование из России в Европу. Теперь же из-за "Евровидения" эти планы в лучшем случае перенесутся на более отдаленное время.

Ведь обычно участники конкурса за месяц-полтора до его открытия отправляются в промо-туры по различным странам, вербуя себе симпатии зрителей. Тех, кто потом сможет проголосовать за артистов уже в полуфинале и финале.

А победителей ждут еще и положенные по регламенту гастроли по Европе. В любом случае до середины мая Little Big думать о Pop On The Top Tour будет некогда… Но свой выбор группа уже, похоже, сделала. Желаем ей победы в Роттердаме-2020.