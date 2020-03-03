"Почта России" и "Яндекс.Маркет" упростили подключение магазинов к доставке

"Почта России" и "Яндекс.Маркет" запустили партнерскую программу цифрового подключения интернет-магазинов к доставке.

Это позволит бизнесу быстро подключать необходимые услуги и доставлять товары в регионы, а клиент после пополнения баланса может регистрировать первое отправление.

Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. По мере развития сотрудничества с "Яндекс.Маркет" и масштабирования проекта на другие регионы будут подключаться по всей стране новые точки из 42 тысяч отделений.

Для онлайн-ритейлеров предлагаются выгодные условия по доставке. "Яндекс.Маркет" автоматически рассчитает и добавит в предложения магазина условия доставки в 15 городов: Уфу, Киров, Смоленск, Вологду, Тверь, Копейск, Великий Новгород, Энгельс, Салават, Обнинск, Алексин, Тихвин, Дмитров, Воскресенск и Краснокамск. Автоматический расчет условий доставки действует в более чем двух тысячах категорий - тех, где у "Яндекс.Маркета" есть знания о весе и габаритах товаров. Кроме того, для расчета сервис может использовать данные из прайс-листов магазинов.

"Интеграция будет способствовать быстрому и удобному доступу интернет-магазинов к региональным рынкам по всей географии страны. Любая компания вне зависимости от масштаба в несколько кликов - с помощью упрощенной процедуры заключения договоров - может начать работать с "Почтой России" и дать дополнительный импульс своему бизнесу, - рассказал Алексей Скатин, замгенерального директора по электронной коммерции "Почты России". - Личный кабинет почты, к которому подключатся клиенты "Яндекс.Маркета", автоматизирует подготовку и отправку партий посылок и позволяет гибко управлять логистическими процессами".

"Интеграция Яндекс.Маркета" и "Почты России" поможет интернет-магазинам найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и, тем самым, сократить издержки на логистические услуги. Но от этого сотрудничества выигрывают не только продавцы - региональные пользователи получают доступ к ассортименту столичных магазинов. По нашим исследованиям, большинство россиян предпочитают самостоятельно забирать свои онлайн-заказы, в том числе из отделений Почты России", - отметила Татьяна Умряева, директор сервиса "Яндекс.Маркет".