Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа

Белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась сегодня на полигоне 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

Мероприятие проходит в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала. https://t.co/Ye7BDSjANl pic.twitter.com/0FdVccisH6 — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) March 2, 2020

В Беларуси на полигоне Лосвидо началась антитеррористическая тренировка "Зимний партизан", в которой принимает участие подразделение 42-го батальона морской пехоты Великобритании. Принимающая сторона выставила роту 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

"Мероприятие проходит на двусторонней основе, в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия РБ в миротворческой деятельности ООН", - говорится в официальном сообщении белорусского Минобороны.

В свою очередь военное ведомство королевства информирует, что "зеленые береты из Девона" будут обучаться навыкам "зимнего выживания и передвижения при низких температурах", в том числе бегу на лыжах.

Наряду с военной подготовкой спецназовцы будут изучать историю двух стран и посетят музей Второй мировой войны в Минске. Кроме того, тренировка "поможет укрепить доверие и взаимопонимание", которые зародились летом 2018 года во время учений в Уэльсе со вторым батальоном Королевского ирландского полка.

Белорусские и британские учения продлятся до 14 марта.