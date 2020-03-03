В мире
03.03.2020 14:10
Текст: Николай Грищенко

Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа

В Беларуси на полигоне Лосвидо началась антитеррористическая тренировка "Зимний партизан", в которой принимает участие подразделение 42-го батальона морской пехоты Великобритании. Принимающая сторона выставила роту 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Фото: Миноблисполком
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"Мероприятие проходит на двусторонней основе, в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия РБ в миротворческой деятельности ООН", - говорится в официальном сообщении белорусского Минобороны.

В свою очередь военное ведомство королевства информирует, что "зеленые береты из Девона" будут обучаться навыкам "зимнего выживания и передвижения при низких температурах", в том числе бегу на лыжах.

Наряду с военной подготовкой спецназовцы будут изучать историю двух стран и посетят музей Второй мировой войны в Минске. Кроме того, тренировка "поможет укрепить доверие и взаимопонимание", которые зародились летом 2018 года во время учений в Уэльсе со вторым батальоном Королевского ирландского полка.

Белорусские и британские учения продлятся до 14 марта.

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