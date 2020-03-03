Посольство в ОАЭ: Россияне с подозрением на коронавирус пройдут новый тест

Россияне, у которых в Объединенных Арабских Эмиратах подозревается коронавирус, пройдут повторный тест на Covid-19. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

"Мы видели официальное сообщение минздрава ОАЭ, хотя официально МИД страны посольство не уведомлял. Им предстоит еще повторный тест", - передает ТАСС слова старшего советника дипмиссии в Абу-Даби Юрия Видакаса.

Речь идет о российских спортсменах, которые находились в Эмиратах для участия в состязаниях по велоспорту. У других участников команды первичное тестирование на коронавирус дало отрицательный результат

"Сейчас их остается около 10-12 человек. […] До разрешения ситуации, а это не меньше недели, они останутся в ОАЭ", - сообщил дипломат.

Он добавил, что диппредставительство находится в постоянном контакте с властями ОАЭ и спортсменами.