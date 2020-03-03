Судьба праймериз Демократической партии США, которые стартовали всего месяц назад, может во многом определиться итогами супервторника 3 марта. Приставка "супер" неспроста: в этот день голосование состоялось сразу в 14 штатах, а на кону была треть голосов выборщиков, распределяемых за весь сезон праймериз (1357 из примерно 4 тысяч). Это больше, чем в любой другой день в предвыборном календаре. Пока результаты голосования были еще неизвестны, но круг фаворитов сузился до минимума.

Предвыборная гонка "партии ослов" (это официальный символ демпартии - "РГ") стартовала в прошлом году с рекордных двух десятков выдвиженцев всех возрастов, полов и цветов кожи, что либеральные эксперты воспевали как торжество над дискриминацией по всем этим признакам. Но уже к супервторнику от этого разнообразия не осталось и следа. В гонке только два реальных претендента и один потенциальный возмутитель спокойствия, все трое - белые мужчины возрастом от 77 до 78 лет.

В лидерах оказался самопровозглашенный социалист Берни Сандерс, наводящий ужас на партийный истеблишмент своими обещаниями социальной революции в пользу малоимущих.

У миллиардера Майкла Блумберга явно проглядывается проблема Хиллари Клинтон-2016. Ему довольно сложно дать ответ на вопрос о том, зачем вообще он хочет стать президентом США и каким курсом вести страну. По сути, вся его предвыборная платформа сводится к заявлениям о том, что он сначала "спасет" демпартию от номинации Сандерса, а затем "спасет" страну от второго срока Дональда Трампа.

Сыгравшая в Южной Каролине ставка бывшего вице-президента США Джозефа Байдена позволила ему удержаться на плаву и даже подзачистить поле от мелких конкурентов, но не более того. Кому в конечном итоге отойдут их голоса - вопрос открытый и решающий для исхода праймериз. Не стоит забывать про крайне слабый старт и трудности с привлечением вливаний спонсоров на агитационную кампанию Байдена, что подчеркивает его слабость как кандидата. Байден претендует на роль единственного "настоящего" демократа с классическим набором ценностей, но бывший вице-президент не слишком зажигает толпу, нередко допускает ляпы, отягощен изрядным политическим багажом и склонностью смотреть в будущее через зеркало заднего вида. Все это делает его не самой идеальной кандидатурой под запрос на обновление, который наметился в партии после провала на выборах 2016 года.

Перспективы Сандерса не столь безоблачны, как неделю назад, но все еще лучше, чем у любого из противников

Перспективы Сандерса не столь безоблачны, как неделю назад, но все еще лучше, чем у любого из противников. Соцопросы предрекали его победу в 11 из 14 штатов супервторника, включая тяжеловесов - Калифорнию и Техас, где разыгрывалось наибольшее число делегатов. Сандерс обладает разветвленной агитационной сетью и верной армией сторонников по всей стране и, если учитывать опыт 2016 года, не выйдет из гонки до самого конца. Свидетельство его народной популярности - мощный и постоянный приток финансовых пожертвований от избирателей, и это при том, что Сандерс принципиально не берет деньги у ненавистного ему класса миллионеров - крупных корпораций. Если соцопросы верны, Сандерс по итогам голосования должен был получить мощный запас прочности, который наверстать Байдену или Блумбергу будет ох как непросто, даже останься они с сенатором социалистом один на один.

В то же время есть свои слабые места и у Сандерса. Его верные сторонники на сегодня все же составляют меньшую часть демпартии. А более умеренные демократы пока опасаются переходить на его сторону, размышляя над альтернативами. Для старшего поколения американцев слово "социализм" в политике - табу, что охотно эксплуатирует президент Дональд Трамп в своих нападках на Сандерса.

Популярный сайт политических прогнозов FiveThirtyEight пока считает самым вероятным сценарий, при котором Сандерс будет лидировать вплоть до завершения праймериз, но так и не соберет 50 процентов голосов выборщиков, которое нужно, чтобы партия автоматически назвала его своим кандидатом на национальном съезде 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Такой расклад, вероятность которого эксперты оценивают в 63 процента, называется "брокерским съездом" и в последний раз был зафиксирован в далеком 1952 году. В прессе спекулируют, что в этом случае партийная верхушка на съезде в ходе нескольких раундов голосования попробует провернуть интригу и выдвинуть другого кандидата в обход неугодного ей Сандерса. Впрочем, многие эксперты относятся к этому скептически. Ведь аналогичную ситуацию пророчили Дональду Трампу на республиканских праймериз 2016 года. Но в конечном итоге партийные бонзы тогда не рискнули крутить подковерные заговоры и злить растущую армию сторонников Трампа.

Между тем

Коронавирус COVID-19 грозит стать существенным фактором в предвыборной гонке в США. Как написала газета The New York Times, особенности местных систем здравоохранения и труда сильно осложняют выполнение тех рекомендаций, которые власти дали для профилактики заболевания, включая проверки у врача и работу из дома. Около 27 миллионов американцев с невысокими доходами не имеют медицинской страховки, а потому предпочитают вовсе не обращаться к врачу из-за опасности получить за это счет в сотни, если не тысячи долларов. Кроме того, американские работодатели зачастую не оплачивают сотрудникам больничные, да и местная культура поощряет сверхурочную работу. Что касается работы из дома, то это большая редкость для американцев с невысокими зарплатами, особенно занятых в сфере услуг.

Распространение коронавируса может обострить и без того важную и многолетнюю дискуссию, которая ведется в США по поводу системы здравоохранения. Например, Берни Сандерс обещает сделать медицинское обслуживание и страхование общедоступными. Его критики указывают на то, что это обойдется бюджету в триллионы долларов, предлагая менее революционные, но и менее дорогостоящие инициативы. Если ситуация с распространением коронавируса будет осложняться, это может укрепить позиции кандидатов, выступающих за доступность медицины, и ударить по репутации их критиков, прежде всего из Республиканской партии.