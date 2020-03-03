Новости

Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 21:04
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 20:27
Рубрика: В мире

В погоне за Берни

Праймериз в США миновали ключевой рубеж - супервторник
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Судьба праймериз Демократической партии США, которые стартовали всего месяц назад, может во многом определиться итогами супервторника 3 марта. Приставка "супер" неспроста: в этот день голосование состоялось сразу в 14 штатах, а на кону была треть голосов выборщиков, распределяемых за весь сезон праймериз (1357 из примерно 4 тысяч). Это больше, чем в любой другой день в предвыборном календаре. Пока результаты голосования были еще неизвестны, но круг фаворитов сузился до минимума.
В супер-вторник на праймериз голосовали даже члены демпартии США, проживающие за рубежом, в том числе - в Бангкоке (на фото) Фото: EPA В супер-вторник на праймериз голосовали даже члены демпартии США, проживающие за рубежом, в том числе - в Бангкоке (на фото) Фото: EPA
В супер-вторник на праймериз голосовали даже члены демпартии США, проживающие за рубежом, в том числе - в Бангкоке (на фото) Фото: EPA

Предвыборная гонка "партии ослов" (это официальный символ демпартии - "РГ") стартовала в прошлом году с рекордных двух десятков выдвиженцев всех возрастов, полов и цветов кожи, что либеральные эксперты воспевали как торжество над дискриминацией по всем этим признакам. Но уже к супервторнику от этого разнообразия не осталось и следа. В гонке только два реальных претендента и один потенциальный возмутитель спокойствия, все трое - белые мужчины возрастом от 77 до 78 лет.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Трамп пошутил о возможности занимать пост президента в течение 25 лет

В лидерах оказался самопровозглашенный социалист Берни Сандерс, наводящий ужас на партийный истеблишмент своими обещаниями социальной революции в пользу малоимущих.

У миллиардера Майкла Блумберга явно проглядывается проблема Хиллари Клинтон-2016. Ему довольно сложно дать ответ на вопрос о том, зачем вообще он хочет стать президентом США и каким курсом вести страну. По сути, вся его предвыборная платформа сводится к заявлениям о том, что он сначала "спасет" демпартию от номинации Сандерса, а затем "спасет" страну от второго срока Дональда Трампа.

Сыгравшая в Южной Каролине ставка бывшего вице-президента США Джозефа Байдена позволила ему удержаться на плаву и даже подзачистить поле от мелких конкурентов, но не более того. Кому в конечном итоге отойдут их голоса - вопрос открытый и решающий для исхода праймериз. Не стоит забывать про крайне слабый старт и трудности с привлечением вливаний спонсоров на агитационную кампанию Байдена, что подчеркивает его слабость как кандидата. Байден претендует на роль единственного "настоящего" демократа с классическим набором ценностей, но бывший вице-президент не слишком зажигает толпу, нередко допускает ляпы, отягощен изрядным политическим багажом и склонностью смотреть в будущее через зеркало заднего вида. Все это делает его не самой идеальной кандидатурой под запрос на обновление, который наметился в партии после провала на выборах 2016 года.

Перспективы Сандерса не столь безоблачны, как неделю назад, но все еще лучше, чем у любого из противников

Перспективы Сандерса не столь безоблачны, как неделю назад, но все еще лучше, чем у любого из противников. Соцопросы предрекали его победу в 11 из 14 штатов супервторника, включая тяжеловесов - Калифорнию и Техас, где разыгрывалось наибольшее число делегатов. Сандерс обладает разветвленной агитационной сетью и верной армией сторонников по всей стране и, если учитывать опыт 2016 года, не выйдет из гонки до самого конца. Свидетельство его народной популярности - мощный и постоянный приток финансовых пожертвований от избирателей, и это при том, что Сандерс принципиально не берет деньги у ненавистного ему класса миллионеров - крупных корпораций. Если соцопросы верны, Сандерс по итогам голосования должен был получить мощный запас прочности, который наверстать Байдену или Блумбергу будет ох как непросто, даже останься они с сенатором социалистом один на один.

Фото: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ
Выбывший из президентской гонки Буттиджич пообещал поддержать Байдена

В то же время есть свои слабые места и у Сандерса. Его верные сторонники на сегодня все же составляют меньшую часть демпартии. А более умеренные демократы пока опасаются переходить на его сторону, размышляя над альтернативами. Для старшего поколения американцев слово "социализм" в политике - табу, что охотно эксплуатирует президент Дональд Трамп в своих нападках на Сандерса.

Популярный сайт политических прогнозов FiveThirtyEight пока считает самым вероятным сценарий, при котором Сандерс будет лидировать вплоть до завершения праймериз, но так и не соберет 50 процентов голосов выборщиков, которое нужно, чтобы партия автоматически назвала его своим кандидатом на национальном съезде 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Такой расклад, вероятность которого эксперты оценивают в 63 процента, называется "брокерским съездом" и в последний раз был зафиксирован в далеком 1952 году. В прессе спекулируют, что в этом случае партийная верхушка на съезде в ходе нескольких раундов голосования попробует провернуть интригу и выдвинуть другого кандидата в обход неугодного ей Сандерса. Впрочем, многие эксперты относятся к этому скептически. Ведь аналогичную ситуацию пророчили Дональду Трампу на республиканских праймериз 2016 года. Но в конечном итоге партийные бонзы тогда не рискнули крутить подковерные заговоры и злить растущую армию сторонников Трампа.

Между тем

Коронавирус COVID-19 грозит стать существенным фактором в предвыборной гонке в США. Как написала газета The New York Times, особенности местных систем здравоохранения и труда сильно осложняют выполнение тех рекомендаций, которые власти дали для профилактики заболевания, включая проверки у врача и работу из дома. Около 27 миллионов американцев с невысокими доходами не имеют медицинской страховки, а потому предпочитают вовсе не обращаться к врачу из-за опасности получить за это счет в сотни, если не тысячи долларов. Кроме того, американские работодатели зачастую не оплачивают сотрудникам больничные, да и местная культура поощряет сверхурочную работу. Что касается работы из дома, то это большая редкость для американцев с невысокими зарплатами, особенно занятых в сфере услуг.

Распространение коронавируса может обострить и без того важную и многолетнюю дискуссию, которая ведется в США по поводу системы здравоохранения. Например, Берни Сандерс обещает сделать медицинское обслуживание и страхование общедоступными. Его критики указывают на то, что это обойдется бюджету в триллионы долларов, предлагая менее революционные, но и менее дорогостоящие инициативы. Если ситуация с распространением коронавируса будет осложняться, это может укрепить позиции кандидатов, выступающих за доступность медицины, и ударить по репутации их критиков, прежде всего из Республиканской партии.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях