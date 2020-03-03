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03.03.2020 23:28
Рубрика: Экономика

Не все коды записаны

Правительство отложило обязательную маркировку обуви
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Правительство перенесло срок вступления в силу требований об обязательной маркировке каждой пары обуви на 1 июля. Формально она началась с 1 марта - срок был установлен летом прошлого года, но отрасль оказалась к этому не готова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Для комфортной подготовки бизнеса к обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки, некоторым участникам нужно будет обновить собственное ПО для передачи в систему маркировки информации о движении продукции, на что также потребуется время", - объясняет минпромторг.

Импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании смогут промаркировать до 1 августа

Маркировка - нанесение специальных меток, которые можно просканировать, - необходима для прослеживания товара и борьбы с контрафактом.

Согласно предложениям ведомства, теперь производство и импорт обуви без маркировки допускается до 1 июля. Импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании смогут промаркировать до 1 августа. Нереализованные до этого срока остатки товара, произведенные или приобретенные до 1 июля, должны быть промаркированы до 1 сентября.

Фото: Juefraphoto / istockphoto
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Центр развития перспективных технологий (оператор маркировки) сообщает, что система "Честный знак" полностью готова к маркировке обуви на производстве и активной проверке кодов покупателями в рознице. "Функционал системы доступен участникам в полном объеме, - говорит директор департамента бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова. - Система генерирует до 1,5 млн кодов для обуви в минуту. С начала 2020 года продано более миллиона пар маркированной обуви, а покупатели просканировали в приложении "Честный знак" более 800 тысяч пар. Всего в системе маркировки зарегистрировано более 48 тысяч компаний и выдано более 1,6 млрд кодов".

В отрасли возражают, считая, что система маркировки технически не готова. Программное обеспечение сбоит при работе с кассами, говорит владелец обувного бренда Dali Татьяна Давлетшина. "Люди два дня не могли продавать обувь, которая промаркирована, так как система не распознавала коды и не давала пробить чеки, - жалуется она. - Бизнес просто встал. У моих коллег при импорте из Китая на таможне также не могли просканировать коды".

Для внедрения системы обувным компаниям необходимо закупать оборудование стоимостью 60-70 тысяч, рассказывает Давлетшина. Для крупных компаний это не проблема, но для малого и среднего бизнеса оказывается существенной нагрузкой.

1,6 миллиарда кодов выдано в системе маркировки

Минпромторг полагает, что у отрасли было достаточно времени для подготовки к работе в системе. "Мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте. Минпромторг призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли", - сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Экономика Товары и цены Правительство Правительство Минпромторг

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