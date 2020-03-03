Председатель КНР разработал стратегию борьбы с COVID-19

Под двумя фронтами подразумеваются, во-первых, конкретные меры по профилактике распространения коронавируса; во-вторых - профильные научные исследования. "Борьба по этим фронтам должна вестись плечо к плечу", - отметил глава китайского государства.

В искусстве войны с коронавирусом нового типа Си Цзиньпин обозначил следующие восемь стратагем:

1. Обеспечение максимальной интеграции клинических исследований и клинической практики в борьбе с коронавирусом. Скорейшая разработка и внедрение соответствующих медикаментов и медицинского оборудования.

2. Оперативное проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19. Оперативная организация производства вакцины и противовирусных медикаментов.

3. Скорейшее определение источников происхождения, распространения и передачи инфекции с применением технологий искусственного интеллекта и больших данных.

4. Обеспечение психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии COVID-19.

5. Возведение санитарной деятельности до ранга приоритета государственной безопасности. Усиление стратегического планирования и развитие систем раннего оповещения, подготовка планов оперативного реагирования на эпидемии.

6. Ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству медицинского оборудования, обеспечение полной национальной самостоятельности в сфере медицинских технологий.

7. Повышение санитарной осведомленности населения, искоренение привычки есть дичь, пропаганда более гигиеничного образа жизни.

8. Укрепление сотрудничества в эпидемиологической сфере с ВОЗ и другими зарубежными партнерами. Совместная разработка профильных санитарных мер и медицинских препаратов.