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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Председатель КНР разработал стратегию борьбы с COVID-19

2 марта председатель КНР Си Цзиньпин огласил всеобъемлющую стратегию борьбы с коронавирусной пневмонией. Он обозначил два фронта и восемь стратагем войны с COVID-19, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Под двумя фронтами подразумеваются, во-первых, конкретные меры по профилактике распространения коронавируса; во-вторых - профильные научные исследования. "Борьба по этим фронтам должна вестись плечо к плечу", - отметил глава китайского государства.

В искусстве войны с коронавирусом нового типа Си Цзиньпин обозначил следующие восемь стратагем:

1. Обеспечение максимальной интеграции клинических исследований и клинической практики в борьбе с коронавирусом. Скорейшая разработка и внедрение соответствующих медикаментов и медицинского оборудования.

2. Оперативное проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19. Оперативная организация производства вакцины и противовирусных медикаментов.

3. Скорейшее определение источников происхождения, распространения и передачи инфекции с применением технологий искусственного интеллекта и больших данных.

4. Обеспечение психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии COVID-19.

5. Возведение санитарной деятельности до ранга приоритета государственной безопасности. Усиление стратегического планирования и развитие систем раннего оповещения, подготовка планов оперативного реагирования на эпидемии.

6. Ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству медицинского оборудования, обеспечение полной национальной самостоятельности в сфере медицинских технологий.

7. Повышение санитарной осведомленности населения, искоренение привычки есть дичь, пропаганда более гигиеничного образа жизни.

8. Укрепление сотрудничества в эпидемиологической сфере с ВОЗ и другими зарубежными партнерами. Совместная разработка профильных санитарных мер и медицинских препаратов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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