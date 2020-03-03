Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал коммерческие успехи союза и в то же время призвал к переменам в европейском футболе, выступая на открытии конгресса организации в Амстердаме.

За сезон 2018/2019 доходы УЕФА составили почти 4 млрд евро, увеличившись более чем на миллиард евро по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Чеферин, однако, заявил, что организация должна ставить свое предназначение выше прибыли и не перегружать игроков и болельщиков чрезмерным количеством турниров просто для того, чтобы еще больше увеличить доходы. "Футбол не просто бизнес, как и любой другой. Это история, традиция и структура, которые нужно уважать. Футбольная пирамида очень хрупкая, и не должна быть выведена из равновесия. Особую обеспокоенность вызывают определенные проекты, некоторые из которых разработаны на других континентах при поддержке руководящих органов", - цитирует президента УЕФА газета Irish Examiner.

Слова Чеферина могут относиться к представленному ранее Международной федерацией футбола (ФИФА) новому турниру - клубному чемпионату мира, который с 2021 года будет проводиться раз в четырехлетие при участии 24 команд с разных континентов. "Болельщики не потребители и не клиенты. Они болельщики. Игроки не машины, не товары и не пешки. Они игроки. Ни один футбольный руководитель, как бы велико ни было его самолюбие, не должен думать, что мы звезды этой игры. Мы лишь ее стражи", - подчеркнул президент УЕФА. Чеферин также выступил против закрытых лиг, намекая на проект нового формата Лиги Чемпионов, выгодного для именитых европейских клубов.

Кроме того, президент УЕФА заявил о необходимости расширения мер по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе: "Проблема не на поле, где многообразие больше, чем в любом другом виде спорта и, возможно, в любой другой сфере общества. Проблема в нашем обществе. И это должно прекратиться".