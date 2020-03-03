Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

Согласно документу, подготовленному депутатами разных фракций, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше.

Принятие такого законопроекта улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, сказал спикер журналистам. Кстати, при недостаточно большой сумме накоплений выплату из НПФ можно получить единовременно - целиком.

Володин ожидает, что интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям после вступления закона в силу повысится. Предлагаемое правило, полагает спикер, может стать интересно и для новых категорий вкладчиков - военнослужащих, бюджетников. При этом НПФ, по его словам, смогут запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории.

Как подчеркнул один из авторов, депутат от "Единой России", Дмитрий Скриванов, задача законодателей - создать правовой механизм, при котором "у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов встретить старость уверенно".

По его словам, система негосударственного пенсионного обеспечения включает порядка 7 млн человек, которые были застрахованы либо самостоятельно, либо за них это сделал работодатель.

Важно, что документ исключает из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа. Это создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и иностранцев, считает один из авторов, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А также можно будет привлечь в систему добровольных пенсий лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, уточняется в пояснительной записке.

Напомним, что в правительстве готовится законопроект о гарантированном пенсионном плане. Эта система предполагает полную добровольность участия и произвольный, устанавливаемый самим гражданином размер взносов с возможностью приостанавливать их в любой момент и на любой срок. Взносы освобождаются от НДФЛ, номинал накоплений и фиксируемый раз в пять лет доход от их инвестирования гарантируются государством. Как ранее рассказал в интервью "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов, этот продукт предназначен для граждан, обладающих достаточной финансовой грамотностью, и готовых ради получения более высокой пенсии снижать текущее потребление.