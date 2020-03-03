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03.03.2020 18:15
Рубрика: Экономика

Кто не рискует

Путешественники стали интересоваться страхованием от коронавируса
Текст: Юлия Кривошапко
Россияне стали интересоваться страхованием от коронавируса, сообщили "Российской газете" представители нескольких страховых компаний. Как выяснилось, риск подхватить его включается в полисы для выезжающих за рубеж. "РГ" разобралась, чем и в каком случае может помочь страховка.

Число новых фактов заражения коронавирусом в мире приближается к сотне тысяч. Такие случаи зафиксированы в 75 странах. Неудивительно, что при покупке полиса отправляющиеся за рубеж граждане стали задавать вопрос, включен ли в него риск заражения коронавирусом. Это "РГ" подтвердили представители "Сбербанк страхование", "Уралсиб страхование" и "Тинькофф страхование".

Фото: EPA
К чему готовиться российским туристам из-за коронавируса

В большинстве случаев риск заражения коронавирусом действительно покрывается страховкой для путешественников. Это отнюдь не новация, ведь коронавирус побывал в Китае еще в 2002 году, а в 2012-м отметился на Ближнем Востоке. Логично, что риск заражения вирусом стал включаться в полисы наравне с другими злоключениями, с которыми могут столкнуться туристы во время путешествия.

Чаще всего речь идет о стандартной, а не о расширенной страховке, то есть ее цена такая же, как у обычного полиса. В нее помимо прочего входит медицинская помощь, медицинская транспортировка, при необходимости репатриация. "Если клиент из-за карантина пропустит самолет, ему компенсируют стоимость авиабилетов", - рассказал гендиректор "Тинькофф страхование" Иван Мироненко.

Страховка покрывает риск заражения коронавирусом, но действует она не всегда и не везде

Есть случаи, когда полис не сработает. У разных компаний они отличаются, так что при покупке страховки стоит внимательно читать условия договора. Так, в "Сбербанк страховании" исключением является введение в стране официальной чрезвычайной ситуации, рассказала "РГ" Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В "Уралсиб страховании" сообщили, что риск заражения не будет страховым случаем на территориях, где официально объявлена эпидемия или в странах, которые МИД не рекомендовал к посещению. "Однако, если на момент покупки полиса территория поездки была спокойной, а в момент отпуска там объявили эпидемию, обращения будут признаны страховым случаем", - уточнил начальник управления продуктового менеджмента компании Максим Решетняк.

"Ингосстрах" покрывает медицинские расходы по полису выезжающих за рубеж, включая лечение COVID-19, в том числе для путешествующих по Китаю, странам Азиатско-Тихоокеанского региона и другим направлениям, где отмечены вспышки заболевания, сообщил начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максим Максимкин.

Экономика Туризм Экономика Страхование Распространение коронавируса COVID-19

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