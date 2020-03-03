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03.03.2020 15:00
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Текст: Кира Латухина

Лидеры России и Германии провели телефонный разговор. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину сегодня, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе и Ливии.

Фото: ТАСС
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Лидеры предметно поговорили по вопросам сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Была выражена надежда на результативное проведение российско-турецкой встречи на высшем уровне 5 марта в Москве, уточнили в Кремле.

Путин и Меркель обменялись мнениями о положении дел в Ливии. Была подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры условились о дальнейших контактах.

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