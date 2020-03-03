Работодатели рассказали о гендерном влиянии на развитие карьеры

- Закон запрещает оказывать предпочтение каким-либо кандидатам или ограничивать чьи-то права при найме в зависимости от пола или других критериев, не связанных с деловыми качествами, - уточняет руководитель службы исследований компании hh.ru Мария Игнатова. - Нельзя писать желаемый пол кандидата в вакансиях. Но в реальности поиск кандидатов определенного пола по-прежнему имеет место, хотя и негласно. Выяснилось, что подавляющему большинству опрошенных работодателей (96 процентов) приходилось целенаправленно искать кандидатов определенного пола. В 2011 году в похожем опросе эта доля была меньше - 88 процентов.

Зачастую сама предполагаемая работа определяет желательный пол соискателя. Медсестра намного привычнее медбрата, а сантехники и электрики обычно мужского пола. И вряд ли даже самые заядлые феминистки будут возражать против того, чтобы тяжести таскали мужчины, а красивые букеты из цветов собирали милые дамы. Однако когда речь идет об офисной работе, вопросы гендерных предпочтений уже не так однозначны.

После опроса более сотни руководителей кадровых подразделений самых разных компаний выяснилось, что в 52 процентах случаев найма неквалифицированного персонала практически всегда ставится вопрос о сотрудниках определенного пола. Для специалистов этот показатель составляет 25 процентов. Для линейных руководителей и топ-менеджеров - 22 и 21 процент соответственно. Одновременно небольшие компании в большей степени заинтересованы в найме человека определенного пола, в то время как в более крупных организациях, а особенно в подразделениях международных корпораций возможны случаи абсолютного соблюдения закона в части гендерного равенства. Правда, далеко не всегда - только три процента HR-специалистов в компаниях, где трудится более ста сотрудников, сказали, что никогда не искали специалиста определенного пола. У международных компаний этот показатель 13 процентов - тоже далеко до абсолютного равенства возможностей.

Тем не менее, тенденция очевидна - чем выше профессиональный уровень кандидата и чем солидней компания, в которую он устраивается, тем ниже шанс нарваться на ущемление своих прав из-за несоответствия пола ожиданию нанимателя.

- Мы призываем, чтобы гендерные и иные не связанные с профессионализмом предпочтения и стереотипы не мешали карьере соискателей, - продолжает Мария Игнатова. - Работодателям всегда нужно помнить, что программы и проекты по снижению гендерного неравенства компаний-мировых лидеров подтверждают, что отсутствие дискриминации значительно повышает финансовые результаты бизнеса.

При этом опросы показывают, что женщин ощутимо больше среди начинающих и опытных специалистов (14 и 48 процентов против 11 и 42 процентов у мужчин соответственно). Что в целом укладывается в демографическую структуру населения России. Однако уже на уровне начальников отделов соотношение меняется: среди милых дам этот уровень иерархии достигают только 24 процента сотрудниц, у мужчин - уже 28 процентов. На уровне топ-менеджеров соотношение выравнивается - по шесть процентов. Но до должности генерального директора добираются только два процента женщин и целых пять процентов мужчин.

Женщины чаще связывают свои карьерные неудачи с дискриминацией по полу и возрасту, необходимостью уделять внимание семье и большим консерватизмом - они просто боятся перемен. При этом почти каждый третий сотрудник, независимо от пола, признается, что для успеха ему не хватает знаний, опыта и образования. И это самая распространенная причина отсутствия карьерного роста, на которую ссылаются сами работники.