Работодатели рассказали о гендерном влиянии на развитие карьеры

Новости

Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха 16:28
Загородные дома стали чаще покупать в рассрочку 16:26
Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией 16:26
Легойда: Упоминание Бога в Конституции не нарушает светского характера государства 16:20
СК выяснит обстоятельства драки в академии МВД в Волгограде 16:15
В Петербурге задержали банду серийных похитителей из Средней Азии 16:13
Клишас: Нормативную базу по несвоевременной выплате зарплат надо обновить 16:12
Температура в столице 4 марта может побить рекорд 1959 года 16:08
Губернатор Подмосковья: Для профилактики коронавируса принимаются все меры 16:08
КамАЗ создал "Аватар" для грузовиков 16:01
В Подмосковье на карантине находятся 136 человек, вернувшихся из Китая 15:58
Audi представила кардинально другой A3 Sportback 15:43
В Австралии найден ископаемый лев размером с кошку 15:43
Президент УЕФА заявил о необходимости расширения мер по борьбе с расизмом 15:39
Лавров выступил против "пустых саммитов "нормандской четверки" 15:36
Daimler обновил Mercedes-Benz E-Class 15:26
Тверского кота "трудоустроили" в библиотеку 15:26
В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников 15:25
Тверская улица в Москве 15 марта станет пешеходной 15:20
Легойда: До конца года может состояться еще одна всеправославная встреча 15:20
Почему в Беларуси так и не наступила климатическая зима 15:18
Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником 15:18
В Петербурге создадут вертолетную службу спасения тюленят 15:04
McLaren создал 765-сильный суперкар 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 15:36
Рубрика: Экономика

Работодатели рассказали о гендерном влиянии на развитие карьеры

Текст: Алексей Дуэль
Гендерное неравенство на работе существует, свидетельствуют результаты опроса компании Headhunter.ru. Однако его проявление вызвано не столько желанием ущемить права прекрасных дам, сколько интересами дела.

- Закон запрещает оказывать предпочтение каким-либо кандидатам или ограничивать чьи-то права при найме в зависимости от пола или других критериев, не связанных с деловыми качествами, - уточняет руководитель службы исследований компании hh.ru Мария Игнатова. - Нельзя писать желаемый пол кандидата в вакансиях. Но в реальности поиск кандидатов определенного пола по-прежнему имеет место, хотя и негласно. Выяснилось, что подавляющему большинству опрошенных работодателей (96 процентов) приходилось целенаправленно искать кандидатов определенного пола. В 2011 году в похожем опросе эта доля была меньше - 88 процентов.

Фото: iStock
Эксперты спрогнозировали рост заработной платы в 2020 году

Зачастую сама предполагаемая работа определяет желательный пол соискателя. Медсестра намного привычнее медбрата, а сантехники и электрики обычно мужского пола. И вряд ли даже самые заядлые феминистки будут возражать против того, чтобы тяжести таскали мужчины, а красивые букеты из цветов собирали милые дамы. Однако когда речь идет об офисной работе, вопросы гендерных предпочтений уже не так однозначны.

После опроса более сотни руководителей кадровых подразделений самых разных компаний выяснилось, что в 52 процентах случаев найма неквалифицированного персонала практически всегда ставится вопрос о сотрудниках определенного пола. Для специалистов этот показатель составляет 25 процентов. Для линейных руководителей и топ-менеджеров - 22 и 21 процент соответственно. Одновременно небольшие компании в большей степени заинтересованы в найме человека определенного пола, в то время как в более крупных организациях, а особенно в подразделениях международных корпораций возможны случаи абсолютного соблюдения закона в части гендерного равенства. Правда, далеко не всегда - только три процента HR-специалистов в компаниях, где трудится более ста сотрудников, сказали, что никогда не искали специалиста определенного пола. У международных компаний этот показатель 13 процентов - тоже далеко до абсолютного равенства возможностей.

Тем не менее, тенденция очевидна - чем выше профессиональный уровень кандидата и чем солидней компания, в которую он устраивается, тем ниже шанс нарваться на ущемление своих прав из-за несоответствия пола ожиданию нанимателя.

- Мы призываем, чтобы гендерные и иные не связанные с профессионализмом предпочтения и стереотипы не мешали карьере соискателей, - продолжает Мария Игнатова. - Работодателям всегда нужно помнить, что программы и проекты по снижению гендерного неравенства компаний-мировых лидеров подтверждают, что отсутствие дискриминации значительно повышает финансовые результаты бизнеса.

Фото: photoxpress
Какие профессии нельзя называть женскими

При этом опросы показывают, что женщин ощутимо больше среди начинающих и опытных специалистов (14 и 48 процентов против 11 и 42 процентов у мужчин соответственно). Что в целом укладывается в демографическую структуру населения России. Однако уже на уровне начальников отделов соотношение меняется: среди милых дам этот уровень иерархии достигают только 24 процента сотрудниц, у мужчин - уже 28 процентов. На уровне топ-менеджеров соотношение выравнивается - по шесть процентов. Но до должности генерального директора добираются только два процента женщин и целых пять процентов мужчин.

Женщины чаще связывают свои карьерные неудачи с дискриминацией по полу и возрасту, необходимостью уделять внимание семье и большим консерватизмом - они просто боятся перемен. При этом почти каждый третий сотрудник, независимо от пола, признается, что для успеха ему не хватает знаний, опыта и образования. И это самая распространенная причина отсутствия карьерного роста, на которую ссылаются сами работники.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить