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03.03.2020 15:42
Рубрика: Общество

Разработан экспресс-тест для выявления COVID-19 в домашних условиях

Текст: Ирина Невинная
Прототип тест-системы, позволяющей в экспресс-режиме выявлять коронавирус COVID-19, создали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН. Экспресс-тест позволяет проводить анализ в упрощенном режиме, для его выполнения не нужно сложное оборудование.

"Выполнить анализ, в принципе, можно даже в домашних условиях, так как применяется достаточно простая методика изотермической амплификации. Для уточнения диагноза, если экспресс-тест даст положительный результат, необходимо будет проводить уже более углубленный анализ", - пояснил "РГ" заведующий лабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максим Филипенко.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Для проведения теста у человека берется мазок из носоглотки палочкой с ватным тампоном, помещается в пробирку. Затем туда добавляется особый реагент, обеспечивающий разрушение вируса. Образец определенным образом обрабатывается, а на заключительном этапе происходит процесс изотермической амплификации. "Это, по сути, нагревание образца на водяной бане, которое проводится в течение 30-40 минут, - рассказал Филипенко. - В итоге происходит визуальная идентификация по принципу "светофора": если в образце есть фрагменты вируса, раствор окрашивается в зеленый цвет. Если вирус отсутствует - раствор становится оранжевым".

Для проверки работы тест-системы не обязательно использовать биоматериал зараженных людей, для этого наши ученые создали синтетическую вирусоподобную частицу на базе данных о геноме COVID-19, опубликованных китайскими коллегами. Исследование показало, что тест чувствителен, если в мазке содержится не менее 20 вирусных частиц.Пока речь идет о прототипе тест-системы, на его базе можно изготовить уже образцы тест-наборов, готовых к производству и применению в обычной медицинской практике.

Фото: EPA-EFE/Gailan Haji
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"Речь идет о первичном выявлении инфицированных людей, - подчеркнул ученый. - Мы ставили задачу сделать простую тест-систему, которой можно пользоваться в быту. Можно сравнить с проведением теста на беременность или использованием домашнего глюкометра, который используют больные сахарным диабетом для контроля уровня глюкозы в крови. При этом для постановки диагноза выполняют более углубленные анализы, выполняемые в лабораторных условиях с применением дорогих реагентов и сложного оборудования".

Филипенко также отметил, что для того, чтобы прототип тест-системы можно было внедрить, производить и применять, необходимо провести клинические исследования и пройти регистрацию, а это достаточно долгий процесс, который может занять более полугода.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Распространение коронавируса COVID-19

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