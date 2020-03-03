Снижение ставок по кредитам на жилье для семей с детьми должно сопровождаться изменениями в законодательстве, чтобы вливания из госбюджета помогали людям приобретать квартиры там, где им удобно. Что конкретно нужно поменять в программах льготной ипотеки, рассказали активные мамы в Воронеже на круглом столе с чиновниками и представителями банков.

Встреча состоялась в рамках "региональной недели" депутатов Госдумы. Избранный от Воронежской области Евгений Ревенко напомнил о том, что на федеральном уровне обсуждается вопрос об установлении в банках с госучастием ставок по ипотечным займам ниже восьми процентов, а также рефинансировании в связи этим кредитов, взятых ранее. Власти предполагают, что стартовый взнос многие будут делать за счет средств материнского капитала (с 2020 года он положен и за первого малыша). Кроме того, супруги с тремя и более детьми имеют право на дополнительные 450 тысяч рублей для частичного досрочного погашения ипотечного кредита.

Однако на деле заявленные минимальные ставки применяются редко, к тому же использовать маткапитал для первого взноса затруднительно, отметила координатор воронежской общественной организации "Многодетная семья" Ольга Шакина:

- Мы с мужем брали ипотеку в Сбербанке в 2017 году, уже имея трех детей, под 9,1 процента годовых. С учетом страхования получается 10,35 процента. Сейчас ежемесячный платеж - 15400 рублей. Да, можно перекредитоваться по новым условиям, но потребуется собрать практически такой же пакет документов, как при оформлении ипотеки. Ставка сама по себе - еще не решение проблемы. Важно посмотреть, каков уровень одобрения кредитов. Банк ведь просит подтвердить "белую" зарплату, а люди подрабатывают так, как у них получается... Чтобы использовать материнский капитал, его приходится ждать. Региональную выплату оформляют до полутора месяцев, федеральную - два. Мы-то ждем, а продавец жилья ждать не будет...

Чиновники в ответ на это сообщили, что сроки оформления капитала обещают серьезно сократить. Но в остальном участники встречи с Ольгой согласились.

Руководитель агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области Сергей Панюков обратил внимание на то, что цены на квартиры продолжают расти:

- С 1 марта застройщики опять увеличивают стоимость квадратного метра. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время может произойти рост цен до 25 процентов. Это будет нивелировать усилия власти и банков по снижению ставок на ипотечные кредиты.

Одним из выходов в такой ситуации могут стать региональные программы для льготников. По такому пути пошла Белгородская область, там ипотечная корпорация предлагает ставки ниже ключевой, субсидии на приобретение земельных участков и индивидуальное жилищное строительство. Но здесь вся нагрузка по компенсации "выпадающих" сумм ложится на казну региона.

С 1 марта застройщики опять увеличили стоимость квадратного метра

В Воронежской области к столь радикальным решениям, судя по всему, не готовы. Ресурсов не хватает и для того, чтобы динамично сокращать уже имеющуюся очередь на предоставление жилья по договорам соцнайма. Помимо молодых и многодетных семей, в ней числятся, к примеру, дети-сироты. Раньше они "вылетали" из списка по достижении определенного возраста. Затем на федеральном уровне это ограничение сняли. Люди восстановились на учете, потеснили других "очередников" в перечне - теперь квартиру ждет три тысячи сирот.

- На жилищном учете у нас стоит 1107 многодетных семей, в каждой - от трех до 12 ребят. В принципе, можно сказать, что это те граждане, которые не могут взять кредит для покупки жилья, потому что среднедушевой доход там ниже девяти тысяч рублей, - пояснила первый замруководителя департамента социальной защиты Воронежской области Майя Мандрыкина. - Если обеспечивать минимальной жилплощадью всех членов такой семьи, потребуется огромное помещение. Допустим, 12 детей и двое взрослых - это 250 квадратных метров. Банку такое предлагать бессмысленно. Так вот, мы ставим задачу улучшить жилищные условия хотя бы для тех, у кого детей пятеро и более. Это 280 семей. На год на эту категорию граждан заложено 15 миллионов рублей. А чтобы единовременно закрыть потребность, нужно, по грубым подсчетам 890 миллионов.

Многодетные родители могут вне очереди претендовать на жилищные субсидии по программе "Молодая семья", но там установлены жесткие критерии по возрасту и обеспеченности "квадратами", добавила Шакина. По ее мнению, ограничения можно смягчить, особенно в части определения среднедушевого дохода.

- Многие льготы в Воронежской области предоставляют только малоимущим. Я знаю случай, когда у семьи доход в пересчете на человека оказался на какие-то 10 копеек больше минимума - и все, они в программу не проходят, - подчеркнула Ольга.

Другая мама Наталья Аминева призвала немного изменить правила предоставления многодетным гражданам "семейной" ипотеки (ставка по этой программе составляет до 4,7 процента), чтобы льготная ставка давалась и при покупке квартир у физлиц:

- Имея несколько детей разного возраста, люди предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке. Они выбирают квартиру большей площади, но в том же районе, где уже обитали: потому что там старшие дети ходят в садик или школу. Такая семья ищет готовую обжитую квартиру с ремонтом, чтобы заехать как можно скорее. Она не может ждать, пока застройщик закончит дом где-то на окраине, пока там появится социальная инфраструктура. К тому же вторичное жилье - по крайней мере, в Воронеже - значительно ниже по цене. Но субсидирование семейной ипотеки рассчитано на поддержку строительной сферы. Там прописана возможность покупать жилье только у юрлиц.

Идею поддержал руководитель регионального операционного офиса АО "Банк ДОМ.РФ" Константин Григорьев. Он напомнил, что льготная ипотека для многодетных семей, приобретающих квартиры у граждан, уже предусмотрена на Дальнем Востоке.