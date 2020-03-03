Эта история всполошила не только жителей крохотного городка Юрьев-Польский, но и журналистское сообщество. Человек, похожий на начальника следственного отдела местной полиции, избивает ногами лежащего человека под камеру. А потом, когда телевизионщики попытались взять интервью у самого начальника, то приехал полицейский наряд и оштрафовал безумцев. Юрьев-Польский когда-то был ключевым городом Владимиро-Суздальского княжества. Прошли века, но феодальные порядки сохранились.

Обычный пивняк. Промозглый вечер. Компания высокопоставленных полицейских гуляет. Видеокамер в "гадюшнике" нет. Поэтому, с чего началась ссора, неизвестно. Заметно подвыпивший гражданин, похожий на начальника следственного отдела Евгения Николаева, на пороге избивает гражданина Сухарева. Держит его, стоящего на коленях, за волосы и бьет кулаком в челюсть. Потом уже лежачего на мокром снегу - ногой в лицо. Именно такое видео, снятое на телефон товарищем избитого Сергея Сухарева, было выложено в Сеть.

Что тут началось! Видео попало к нашим коллегам из программы "Вести. Дежурная часть". Телегруппа корреспондента Кирилла Попова выехала в Юрьев-Польский. Но в самой дежурной части городского отдела полиции с ними разговаривать не стали. Удалось лишь узнать, что старший лейтенант Евгений Николаев находится в отпуске. Каким-то чудом съемочная группа обнаружила своего "подозреваемого". Он садился в золотистый японский джип в своем дворе. Оператор моментально развернул штатив перед радиатором, а Кирилл Попов принялся через окно опрашивать старшего лейтенанта. Тот принялся кому-то названивать. И вот вишенка на торте: приезжает наряд ДПС и штрафует съемочную группу на 1000 рублей. Интервью не состоялось.

Тот самый пивняк, где начиналась эта история. Хозяин утверждает, что ничего не было. У посетителей другая информация, которой они поделились с корреспондентом под секретом

После выхода сюжета настали жаркие дни и для полицейских, и для избитого. С журналистами чиновники не общаются. Да и самого потерпевшего, отца четверых детей Сергея Сухарева, найти оказалось нелегко.

- Я же понимал, что это провокация, - начал Сергей. - Когда Николаев предложил выйти, я сказал своему другу, чтобы он включил телефон на запись. Мы вышли. Николаев стал меня поносить обидными словами, а потом ударил. Я не сопротивлялся. Понимал, что он этого хочет.

Сергей Сухарев не ангел. Был судим за "спайс" и оскорбление представителя закона. Но дали условно, учитывая многодетность. Характер вспыльчивый. С Николаевым был знаком. Проходил потерпевшим по делу о поножовщине. Дело вел Николаев.

- Да не представляю, зачем он ко мне пристал! Явно не по делу. Я пришел за пивом навынос. У мамы был день рождения. В неадеквате он был. А сейчас хожу только со свидетелями. Опасаюсь провокаций. Думаю, что придется место жительства менять. У меня же маленькие дети. Но справедливость должна быть? Я нанял адвоката из самой Москвы и написал заявления.

У Николаева непростая семья. Тесть - судья гарнизонного суда. Жена - сотрудник прокуратуры. Мама - видная бизнесвумен. Родители оставили молодым обставленную трехкомнатную квартиру, а сами живут в особняке. Казалось бы, зачем по дешевым распивочным шастать, пусть и в отпуске?

Я побывал в этом пивняке. Стал фотографировать. Тут поднялась нешуточная волна. Появился хозяин. Я представился. Черные испуганные глаза немного бегали:

- Ничего не знаю. Никакой драки не было.

- Ну как же! Прямо у ваших дверей.

- Все, что на улице, меня не касается! - и скрылся в подсобке.

Тогда один парень со стаканом пива подмигнул мне и отправился курить.

- Ну было, было... - начал парень, затянувшись. - Только, чур, я ничего не говорил. Паренек этот провокатор. Отправил дружка снимать все на камеру и сам под горячую руку подставился. Вот вы, журналюги, тоже провокаторы. Раздули дело. А нам тут жить. Шаг влево, шаг вправо - и ты без работы. Есть они, и есть мы. Теперь Сухареву надо будет съезжать отсюда. Но я тебе ничего не говорил.

Обратился за разъяснениями в городской отдел полиции. Вежливый начальник Владимир Адамсон вежливо отказался комментировать ситуацию:

- Обращайтесь в областную пресс-службу!

А в пресс-службе ответ один:

- Идет проверка!

Напрасно я спрашивал, почему не вызвали наряд. Ответа нет.

Юрьев-Польский городок маленький. Всего 18 тысяч жителей. Но нравы здесь остались со времен феодального Владимиро-Суздальского княжества.

Зато Союз журналистов России не остался в стороне в этой криминальной истории. Нет, пострадавший Сухарев творческий союз не интересовал. Действительно, идет проверка, и криминальные наклонности молодого полицейского мажора будут изучены. Но вот про что умолчали начальники: были нарушены не просто права наших коллег, было совершено преступление против свободы слова.

- Налицо нарушение 47-й статьи закона о СМИ, - рассказал мне заместитель председателя Союза журналистов Алексей Вишневецкий. - Кроме этого нарушена 144-я статья Уголовного кодекса РФ. Это воспрепятствование профессиональной деятельности.

- Да я уже привык к такому отношению на местах...

- А зря. Союз журналистов и ВГТРК не оставят этот инцидент без внимания. Уже поданы жалобы и в Следственный комитет, и в МВД.

В Юрьев-Польском вокруг меня образовался вакуум. Странное впечатление от этой командировки. Живем в одной стране, бьемся за свободу слова, а как приедешь в малый городок, и все. Климат, что ли, в провинции другой?

Мне не жалко гаишников, которым, я уверен, приказали вытащить из некомфортной ситуации представителя Юрьев-Польского истеблишмента. Их, вероятно, привлекут. А тот, кто отдавал приказ? Ему что, премию по раскрытию преступления - попытки взять интервью?