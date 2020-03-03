Какую программу готовят культурные центры Москвы к 8 Марта

Интересную программу предлагают на предстоящие трехдневные выходные в связи с Международным женским днем 8 Марта библиотеки и культурные центры департамента культуры города Москвы. Об этом рассказала журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что там пройдет более 400 мероприятий для всей семьи. "Приходите на литературные вечера, лекции, творческие мастер-классы, концерты и театральные постановки", - пригласила Наталья Сергунина на портале мэра и правительства Москвы.

Итак, что же интересного можно увидеть и узнать в праздник в этих учреждениях?

В библиотеке N 185 посетителей научат расписывать имбирные пряники (Нагорный бульвар, дом 3). 6 марта в 12:00 здесь начнется бесплатный мастер-класс для всех желающих. Участникам расскажут историю возникновения лакомства, а также помогут украсить пряник цветной глазурью и другими съедобными декоративными элементами. В конце занятия каждый сможет упаковать свое угощение в оберточную бумагу и украсить атласной лентой.

Фестиваль для всей семьи под названием "Мама-фест" пройдет 7 марта в культурном центре "Вдохновение" (Литовский бульвар, дом 7). Здесь будут работать девять творческих мастерских, где гости смогут подготовить подарок к празднику. Например, на мастер-классе по флористике научат составлять красивые букеты из живых цветов, а в столярной мастерской - создавать оригинальные броши. Часть занятий проведут бесплатно, билеты на платные мастер-классы можно приобрести на месте. Начало мастер-классов в 12:00.

Смогут гости фестиваля посетить и ярмарку дизайнерских подарков, сделать стильный макияж в бесплатном бьюти-корнере, посмотреть спектакли и многое другое. На занятиях в лектории, расположенном в арт-клубе культурного центра, им расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию и развить его способности, а также дадут рекомендации по обустройству детской комнаты. Узнать подробное расписание мероприятий и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте культурного центра.

8 марта дом культуры "Стимул" (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) приглашает на спектакль по одноименной пьесе английского драматурга Джона Оксенфорда "Хелло, Долли!". Знаменитая сваха Долли Леви пытается устроить личную жизнь овдовевшего миллионера. Главные роли исполняют Евгений Васкевич и Татьяна Ларина. Начало представления в 15:00. Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Посещение мероприятия платное, приобрести билеты можно на сайте дома культуры.

На площадке "МосАРТ" (Свободный проспект, дом 19) культурного центра "Ивановский" так же 8 марта состоятся бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. В творческих мастерских участников научат украшать рамки для фотографий, используя ленты, кружева, краски и другие подручные материалы, а также рисовать акриловыми красками оригинальные сюжеты на футболках. Однотонную футболку можно принести из дома или получить на месте. Кроме того, запланирован своп - мероприятие, во время которого предложат обменяться одеждой. Главное условие - вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Начало занятий в 13:00. Для того, чтобы посетить мастер-классы, необходимо зарегистрироваться.

В этот же день культурный центр "Братеево" (Братеевская улица, дом 16, корпус 3) ждет гостей на премьерный показ спектакля "Оглянись во гневе". Это постановка молодого независимого театра Zerno. В центре сюжета - любовный треугольник: Джимми, его жена Элисон и подруга жены Элен Чарльз. В спектакле используется минимум декораций, света и музыки. На сцене всего три артиста. Представление рассчитано на зрителей старше 16 лет. Вход бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 340-63-67 или по ссылке.

Культурный центр "Авангард" (улица Генерала Белова, дом 18) 8 марта приглашает всех желающих на лекцию "Образы женщин в русской поэзии". Ее прочтет заслуженный поэт России Валентин Суховский. Гости узнают о музах русских и советских поэтов. Например, кто был прототипом Татьяны Лариной, главной героини "Евгения Онегина" Александра Пушкина. В конце встречи Валентин Суховский прочтет собственные лирические стихотворения. Начало лекции в 15:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомню, Международный женский день отмечается 8 марта в нескольких странах. По традиции в этот день принято дарить женщинам цветы, говорить комплименты и признаваться в любви. В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919-го года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м 8 Марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.