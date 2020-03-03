Минстрой представил первый рейтинг умных городов

Минстрой представил первый рейтинг цифровизации городского хозяйства.

Максимальное число баллов - 81,19 - ожидаемо набрала Москва. Второе место среди крупнейших городов заняла Казань (52,58 балла), которая обогнала Санкт-Петербург (50,37 балла). Среди 63 крупных городов - участников рейтинга "призовые" места заняли Химки (66,32 балла), Балашиха (59,38) и Тюмень (58,31). Тройка лидеров среди больших городов - Реутов, Серпухов, Электросталь. В категории "административные центры" победили Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.

При составлении рейтинга учитывались, к примеру, доля домов, оборудованных интеллектуальными счетчиками, наличие энергоэффективного городского освещения, публичных Wi-Fi сетей, системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха. Повышали рейтинг "цифровых" городов системы онлайн-записи в медицинские учреждения, использование электронных карт для прохода в школы, наличие автоматизированных систем проката велосипедов, самокатов, лыж и другие сервисы.

Как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, оценки каждого города будут размещены на сайте минстроя, и местные власти смогут увидеть, какие направления им следует развивать в первую очередь. Пока основные "провалы" - в системах экологической безопасности и инновациях для городской среды.

Ключевым показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина его изменений от года к году, подчеркивают в министерстве. В будущем, как сказал глава минстроя Владимир Якушев, "IQ городов" будет синхронизирован с Индексом качества городской среды.