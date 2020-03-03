Все началось с простого стука. Жители многоэтажного дома на Пятницком шоссе сначала решили, что просто у одного из соседей с первого раза не получился какой-нибудь эксперимент с шуруповертом. Но как-то раз заметили, что откуда-то сверху падает штукатурка. Подняли глаза и ахнули: на 17-м этаже в глухом фасаде дома появились "лишние окна". И теперь они угрожают безопасности обитателей целой высотки.

Справедливости ради стоит сказать, что на "Яндекс. Панорамах" эти окна появились не сегодня и не вчера. Однако население обратило внимание на это не так давно. "Ну а что ты хочешь, - попыхивая цигаркой, объяснил один из "местных", Дмитрий Федорович. - Сверлит кто-то и сверлит. У тебя-то дома такого не бывает, что ли? А потом выходишь, глядь: а два окна лишние!".

Творение действительно смотрится авангардно. Да ладно бы только зрительный диссонанс - специалисты Мосжилинспекции не исключают, что при дизайнерском ремонте могли повредить и несущие стены. Как рассказали "РГ" в пресс-службе надзорного органа, в данном случае был существенно изменен архитектурный облик жилого здания, что категорически запрещено постановлениями мэрии.

Выяснилось, что некий состоятельный человек купил на последнем этаже дома квартиры N 302 и 303. Потом без всяких согласований провел перепланировку. Окна пробиты именно в той части стены, где в доме обычно располагаются ванные. Надо полагать, собственник не в санузле проделал окна, а в жилых комнатах. Стало быть, сделал перепланировку, о чем жилинспекцию не уведомил. Инспекторы пытались проверить, что же творится в этих квартирах, но двери им не открыли.

"Жилец обязан предоставить нам доступ в квартиру, чтобы в соответствии с планами БТИ мы осмотрели ее, - рассказали специалисты Мосжилинспекции, изучившие обращения местного населения. - Если найдем незаконные перепланировки, переустройства, составим акт проверки и выдадим предписания собственнику на устранение выявленных нарушений". Корреспондент "РГ" решил вместе с жилищными инспекторами побеседовать с автором креативного ремонта, но также дома его не застал. По словам начальника инспекции по СЗАО Ильи Алеханова, теперь инспекция обратится в суд, который может принудить хозяина двух квартир открыть дверь инспекторам. В противном случае дверь откроют при "силовой поддержке" судебных приставов. Если в квартирах, где вырублены лишние окна, сделана незаконная перепланировка, как предполагают инспекторы, в лучшем случае для собственника жилья суд обяжет его либо узаконить проект, проведя все необходимые экспертизы, либо - вернуть все, как было. Если же собственник и дальше продолжит практику "тотального игнора", то суд может лишить его прав на жилые помещения.

Согласовать перепланировку можно в электронном виде через портал mos.ru

"Честно говоря, такое видим впервые, - признаются опытные сотрудники ГЖИ. - Всякое было, но чтобы лишние окна делали...". Однако в практике МЖИ встречались и не менее занятные случаи, когда вскрывались неправомерные, но довольно изысканные способы эффектного, но опасного ремонта. Например, интересный метод расширения жилплощади придумали москвичи, живущие на первых этажах. Оказывается, можно просто пристроить к окну небольшой балкон. Выгадать пару лишних "квадратов" и заодно обеспечить летний отдых на свежем воздухе. Вот только не всегда народный способ оказывается законным, рассказали нам в пресс-службе Мосжилинспекции.

"Лишние окна" вырублены в несущей стене - на такие работы собственник квартиры никогда бы не получил разрешения. Теперь его через суд заставят сделать все, как было. Фото: mos.ru

Достаточно пару минут прошерстить интернет, чтобы понять: о дополнительном балкончике, не предусмотренном застройщиками, мечтают многие. Мотивы довольно просты: во-первых, там можно обустроить пусть небольшое, но личное пространство, а, во-вторых, квартиры с лоджиями и балконами можно впоследствии продать дороже. В современных домах лоджии и балконы есть и на первых этажах, а вот, скажем, в хрущевках они не были предусмотрены. И у тамошних обитателей соблазн велик. Вопрос только в том, согласованы ли такие пристройки. В прошлом году в Москве нашли как минимум шесть самовольно пристроенных балконов на первых этажах, рассказали "РГ" в Мосжилинспекции. Четыре из них - в корпусе N 1519 в Зеленограде, остальные - в доме N 71/1 на улице Свободы. В инспекции объяснили, что главная опасность такой самоволки - потенциальный вред несущим конструкциям всего здания. Особенно если дом был построен достаточно давно. Жильцы, реализовавшие лайфхак, поняли, что дело пахнет жареным, и от греха подальше разобрали четыре незаконные лоджии. А по остальным двум объектам Мосжилинспекции пришлось судиться. В обоих случаях - решения в пользу истцов, и они в любом случае будут исполнены, балконы снесут. А, собственно, можно ли узаконить лоджию-самоделку? В Мосжилинспекции объясняют, что единственное существенное ограничение - такое переустройство можно делать только на первых этажах. Таких типовых проектов пристроенных балконов, подходящих как универсальное решение, к сожалению, нет, отметили в инспекции. Об этом, кстати, говорят и сами мастера в своих интернет-объявлениях. Есть как минимум два вида таких конструкций - подвесные и приставные, рассказывают в подрядных организациях с опытом таких работ. В первом случае плиту перекрытия как бы подвешивают на кронштейнах на стене. В этом случае как раз надо рассчитывать, выдержат ли конструкции. Во втором варианте придется ставить балкон на собственный фундамент. Для дома это безопасно, но вот с фундаментом может разобраться только специализированная организация.