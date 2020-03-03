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03.03.2020 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник похитил у москвича 41 млн рублей в фиктивном пункте обмена валюты

Текст: Ирина Огилько

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию с заявлением обратился 44-летний москвич. Мужчина сообщил, что приехал в пункте обмена валюты, расположенный в Елисеевском переулке. После того как заявитель передал кассиру денежные средства в размере 41 миллиона рублей, кассир сообщил, что в настоящее время требуемой суммы в иностранной валюте нет, но ее должны вот-вот привезти, поэтому "клиенту необходимо подождать некоторое время". Оставив крупную сумму средств в кассе, мужчина вернулся к обменнику через пару часов. Дверь кассы была закрыта изнутри, на стук в дверь никто не отреагировал. Обойдя помещение, мужчина увидел, что окно в обменный пункт открыто, а внутри никого нет.

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Как поясняют в пресс-службе, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых - 34-летнего жителя Подмосковья. По предварительным данным, злоумышленники знали о том, что заявитель собирается обменять крупную сумму российских денег на иностранную валюту. Они арендовали помещение на первом этаже дома и разместили в интернете информацию о выгодном курсе обмена. После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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