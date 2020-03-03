Мошенник похитил у москвича 41 млн рублей в фиктивном пункте обмена валюты

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию с заявлением обратился 44-летний москвич. Мужчина сообщил, что приехал в пункте обмена валюты, расположенный в Елисеевском переулке. После того как заявитель передал кассиру денежные средства в размере 41 миллиона рублей, кассир сообщил, что в настоящее время требуемой суммы в иностранной валюте нет, но ее должны вот-вот привезти, поэтому "клиенту необходимо подождать некоторое время". Оставив крупную сумму средств в кассе, мужчина вернулся к обменнику через пару часов. Дверь кассы была закрыта изнутри, на стук в дверь никто не отреагировал. Обойдя помещение, мужчина увидел, что окно в обменный пункт открыто, а внутри никого нет.

Как поясняют в пресс-службе, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых - 34-летнего жителя Подмосковья. По предварительным данным, злоумышленники знали о том, что заявитель собирается обменять крупную сумму российских денег на иностранную валюту. Они арендовали помещение на первом этаже дома и разместили в интернете информацию о выгодном курсе обмена. После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.