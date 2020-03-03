Новости

Смертность от COVID-19 превысила показатели сезонного гриппа 00:02
В почте Mail.ru стал доступен вход по QR-коду 00:01
Посольство в ОАЭ: Россияне с подозрением на коронавирус пройдут новый тест 03.03.2020
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей 03.03.2020
Россиянка рассказала, сколько потеряла из-за недопуска зрителей на биатлон 03.03.2020
Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина 03.03.2020
В Москве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 03.03.2020
Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 03.03.2020
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 03.03.2020
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 03.03.2020
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 03.03.2020
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 03.03.2020
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 03.03.2020
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 03.03.2020
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 03.03.2020
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 03.03.2020
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 03.03.2020
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 03.03.2020
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 03.03.2020
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 03.03.2020
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 03.03.2020
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 03.03.2020
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 03.03.2020
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 03.03.2020
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 03.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 23:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Классные фильмы

Школьникам покажут советскую киноклассику
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Москвичи помогут составить школьный кинорепертуар. Голосование за фильмы, которые дети будут смотреть в новом учебном году, идет в интернете.

Проект с киношным акцентом в Москве стартовал в 2018 году. Советскую киноклассику сначала крутили в актовых залах девяти школ. Сейчас импровизированные кинотеатры открыты уже в 168 учебных заведениях, рассказала "РГ" координатор проекта Светлана Мелина. В репертуаре - военные, исторические и детские фильмы, экранизации литературных произведений. В этом сезоне дети увидели шесть кинолент, осталось посмотреть еще три. Показы сопровождаются экскурсом в историю создания фильма и обсуждением. Поддержать разговор часто приходят кинокритики, режиссеры, актеры.

Фото: iStock
Профессор МГППУ рассказал, почему школьникам трудно учиться

По мнению детского психолога-педагога Натальи Щербаковой, в современном мире, перенасыщенном контентом, важно показывать отечественную киноклассику: она транслирует доброту, ответственность и патриотизм. "Наблюдая за окружающим миром, дети перенимают чужие модели поведения. Это особенно заметно на примере фильмов и мультфильмов: как правило, ребенок идентифицирует себя с главным героем и подсознательно перенимает его качества", - отмечает Щербакова.

Список фильмов, которые предлагается показывать в школьных кинозалах с сентября, опубликован на сайте Межпредметной ассоциации столичных учителей: ugmoscow.ru/vote_mksh_2020. Шорт-лист разделен на восемь категорий. В каждой можно выбрать одну киноленту. Первая посвящена Году памяти и славы. Есть кино для младших школьников, подростков, старшеклассников и всей семьи. В список также попали комедии, исторические драмы и экранизации классики. Голосование завершится 17 марта.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа