Москвичи помогут составить школьный кинорепертуар. Голосование за фильмы, которые дети будут смотреть в новом учебном году, идет в интернете.

Проект с киношным акцентом в Москве стартовал в 2018 году. Советскую киноклассику сначала крутили в актовых залах девяти школ. Сейчас импровизированные кинотеатры открыты уже в 168 учебных заведениях, рассказала "РГ" координатор проекта Светлана Мелина. В репертуаре - военные, исторические и детские фильмы, экранизации литературных произведений. В этом сезоне дети увидели шесть кинолент, осталось посмотреть еще три. Показы сопровождаются экскурсом в историю создания фильма и обсуждением. Поддержать разговор часто приходят кинокритики, режиссеры, актеры.

По мнению детского психолога-педагога Натальи Щербаковой, в современном мире, перенасыщенном контентом, важно показывать отечественную киноклассику: она транслирует доброту, ответственность и патриотизм. "Наблюдая за окружающим миром, дети перенимают чужие модели поведения. Это особенно заметно на примере фильмов и мультфильмов: как правило, ребенок идентифицирует себя с главным героем и подсознательно перенимает его качества", - отмечает Щербакова.

Список фильмов, которые предлагается показывать в школьных кинозалах с сентября, опубликован на сайте Межпредметной ассоциации столичных учителей: ugmoscow.ru/vote_mksh_2020. Шорт-лист разделен на восемь категорий. В каждой можно выбрать одну киноленту. Первая посвящена Году памяти и славы. Есть кино для младших школьников, подростков, старшеклассников и всей семьи. В список также попали комедии, исторические драмы и экранизации классики. Голосование завершится 17 марта.