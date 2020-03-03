Среднее время в пути на работу в Москве за последние 8 лет сократилось вдвое - до 45 минут. Такой вывод следует из исследования "Яндекс. Недвижимости". Специалисты связывают тенденцию с двумя факторами. С одной стороны, общественный транспорт стал быстрее. С другой, москвичи стараются селиться как можно ближе к работе.

Еще в 2011-м, сообщает портал стройкомплекса, среднее время в пути "дом - работа" составляло 65 минут. И это еще оптимистическая оценка. В то время, отмечают в АНО "Цифровая экономика", без малого 40% москвичей добирались на службу на машине. Это занимало в среднем 90 минут. Авто горожане выбирали по многим причинам. Например, порядка 10% автолюбителей садились за баранку просто потому, что метро было далеко. В 2011-м рядом с подземкой жили только 75% москвичей, сейчас этот показатель приблизился к 90%. Другие не хотели часами ждать на остановках автобусов и троллейбусов - о том, что они тоже, как подземка, могут ходить строго по графику, москвичи тогда и не мечтали. И тем не менее это случилось. Да и в пробках больше сидеть подолгу не приходится.

Что в итоге? Примерно 11% горожан пересели с личных авто на общественный транспорт. Прежде всего, на метро, а также на МЦК и МЦД. Часть пассажиропотока взял на себя наземный транспорт. Теперь большинству пользователей "Яндекса", чтобы добраться до работы, хватает 45 минут. Однако, констатируют аналитики, дело еще и в том, что все больше москвичей, как и жителей других зарубежных мегаполисов, предпочитают селиться ближе к работе. Многие для этого сдают в аренду свою квартиру в спальном районе, а сами переезжают поближе к центру и офису.