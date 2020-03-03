Москву украсит более 400 изображений цветов к 8 марта

Весеннее праздничное настроение в столице создадут к Международному женскому дню. Об этом "РГ" сообщили в комплексе городского хозяйства.

- Порядка 400 весенних праздничных плаката с изображениями ярких цветов украсят столичные улицы, разместят их на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, - пояснили "РГ" в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве добавили, что на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и дома 7 на Тверской улице будут транслировать праздничные видеоролики. Так же включат подсветку на медиафасадах домов-книжек, здесь же запустят и видеоролик с поздравительной открыткой. Увидеть ролик можно будет 7 и 8 марта с 18:23.

По традиции, на столичных домах включат архитектурную подсветку в праздничном режиме, которая украсит Большую Дмитровку, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер, проспект Мира и другие.