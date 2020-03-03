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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ищем работу вместе

Помощь в трудоустройстве - лучший способ для многодетных победить бедность
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Выкрутиться из сложного финансового положения малоимущим семьям может помочь социальный проект по повышению их уровня доходов. В этом убедились всего за полгода уже более 7 тысяч мам и пап, которым город предложил высокооплачиваемую работу. При этом многодетные родители продолжают получать привычные льготы и доплаты. Как же работает проект и как попасть в него, выясняли корреспонденты "РГ".
Открыть семейный детсад - самый очевидный для многодетных родителей способ заработать на жизнь. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Открыть семейный детсад - самый очевидный для многодетных родителей способ заработать на жизнь. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Открыть семейный детсад - самый очевидный для многодетных родителей способ заработать на жизнь. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Ведет проект - от знакомства с семьями до трудоустройства - центр занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. Его специалисты помогают составить резюме, подобрать вакансии. Карьерный консультант разбирается, что с семьей не так, почему у нее низкие доходы. Маленькая зарплата? Или один из членов семьи не работает, тогда встает вопрос почему? После этого нуждающегося в помощи направят на тренинги для повышения квалификации и самооценки. Если не с кем оставить ребенка, подключатся "Мой семейный центр", служба психологической помощи, департамент труда и соцзащиты, департамент образования и науки, которые также участвуют в проекте.

Фото: Никита Митюнин
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"Многим участникам проекта даже сложно представить себе, что можно жить по-другому, полагаясь на себя, свои силы, а не на пособия, - рассказала "РГ" директор центра Ирина Швец. - Наша цель - показать семьям, как они могут изменить свою жизнь, убедить их, что за помощью в поиске достойной работы обратиться не стыдно". Власти подсчитали: в центре "Моя карьера" могут получить помощь около 108 тысяч малоимущих семей. В ходе опроса выяснилось, что более 55% из них заинтересованы в проекте. Кому-то уже повезло, и их жизнь уже изменилась. Рассказывает Анастасия Егорова: "Я всегда думала: у меня трое детей-дошколят. Кто возьмет меня на работу, даже если я оставлю их с бабушкой? Но в центре мне предложили открыть семейный детсад, с зарплатой за воспитание собственных детей". Зарплата - около 20 тысяч рублей плюс льготы за многодетность. Итого - чуть больше 30 тысяч в месяц".

Открыв садик в своей квартире, мамы в Москве могут стать воспитателями своих детей и получать за это зарплату

Открыла садик и мама шестерых детей Анна Бабенко. И у ее семьи финансовое положение значительно улучшилось. Открыть семейный детский сад - самый очевидный способ заработать для многодетных родителей. Но если мамы готовы пойти на другую работу, город предложит им любые вакансии по возможности с гибким графиком. И даже поможет устроить ребенка в садик, а летом в программу активного детского отдыха "Московская смена".

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