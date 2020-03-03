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03.03.2020 14:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На 8 марта женщинам подарят бесплатный поезд на городском транспорте Москвы и Подмосковья. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сергей Собянин написал в Twitter: "Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Исключение составят только поезда "Аэроэкспресса", следующие до аэропортов.

Андрей Воробьев отметил, что бесплатный проезд - хорошая возможность выбраться из дома и интересно провести время. "Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал он в своем аккаунте "ВКонтакте".

В выходные дни, 8 и 9 марта, парковка на улицах столицы будет бесплатной, в том числе в местах с повышенным тарифом. Но бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог, потому что интенсивность движения транспорта в праздники обычно снижается. По действующим тарифам продолжат работать плоскостные парковки со шлагбаумами.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Ежедневник Праздники Москва Мэр Москвы Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Празднование 8 марта

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