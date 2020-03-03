Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья

На 8 марта женщинам подарят бесплатный поезд на городском транспорте Москвы и Подмосковья. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сергей Собянин написал в Twitter: "Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным".

Исключение составят только поезда "Аэроэкспресса", следующие до аэропортов.

Андрей Воробьев отметил, что бесплатный проезд - хорошая возможность выбраться из дома и интересно провести время. "Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал он в своем аккаунте "ВКонтакте".

В выходные дни, 8 и 9 марта, парковка на улицах столицы будет бесплатной, в том числе в местах с повышенным тарифом. Но бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог, потому что интенсивность движения транспорта в праздники обычно снижается. По действующим тарифам продолжат работать плоскостные парковки со шлагбаумами.