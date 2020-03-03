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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь как праздник

Какие новые уличные фестивали пройдут в столице в этом году?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 47(8101)
Около 30 уличных фестивалей, среди которых есть и абсолютно новые, пройдут в этом году в столице. Даты известны, поэтому планировать свои выходные можно уже сейчас. Корреспондент "РГ" полистал календарь и выбрал самые заметные события.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новинки сезона

Год обещает быть насыщенным на фестивали. Первые два - "Путешествие в Рождество" и "Московская Масленица" отгремели. Еще один - "Букинист" - стартовал на Новом Арбате в начале февраля. Праздник для поклонников чтения впервые продлится десять месяцев - до 6 декабря. Они могут заглянуть на встречи с писателями и мастер-классы, а главное - купить на развалах интересующие их книги. Самое интересное впереди - москвичей ждут сразу пять новых фестивалей: "Вам, любимые", "Большая перемена", "Эко-фест", "Майский Open Air" и "Лето в городе". Под спектакли, концерты, флешмобы и акции отдадут центральные и окружные площадки. Больше всего мероприятий запланировано в сердце столицы - на Манежной площади, Тверской и Пушкинской площадях, площади Революции, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке и на бульварах - Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Пикник на Бульварном

Весна в Москву придет вместе с фестивалем-новичком. Праздник "Вам, любимые" пройдет с 7 по 9 марта. Посвятят его, конечно же, Международному женскому дню. Подарки предложат цветочные мастерские и кондитерские магазины, которые откроют свои представительства в торговых шале. С 14 по 22 марта наступит "Крымская весна". Основные торжества состоятся 15 марта на Тверской. На установленных там сценах выступят именитые артисты и творческие коллективы. Любителям экстрима предложат прокатиться на зиплайн-трассе, посмотреть выступления мотоциклистов и хайлайн-шоу (трюки на натянутой на уровне крыш стропе). Интеллектуалы сразятся в "умных" играх, посвященных истории России. Поединки проведут знатоки "Что? Где? Когда?". Попробуют гости и вкусные крымские сувениры - рыбу, мед, чай, сухофрукты.

68 млн человек посетили городские фестивали в 2019 году

Еще одно новшество - фестиваль "Большая перемена". Он продлится всего два дня - 28 и 29 марта. Организаторы называют его праздником для детей и родителей. В программе - развивающие занятия, тесты на профессию, конкурсы и викторины. Впервые пройдет и "Майский Open Air". На Бульварном кольце 2 и 3 мая горожане, которые останутся в городе, устроят пикники с шашлыком, сыграют в фрисби, сходят на танцевальные уроки.

На вторые майские праздники - 9 и 10 мая - москвичи отпразднуют юбилей - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Готовится масштабная программа с концертами, памятными акциями и шествиями. Именно поэтому в этом году международный фестиваль-конкурс "Московская весна A Cappella" пройдет позже, объяснили "РГ" в пресс-службе "Московских сезонов". Лучшие вокалисты из разных стран соберутся в российской столице с 29 мая по 7 июня. На десять дней переулки, балконы зданий, магазины и торговые центры превратятся в музыкальные сцены. А на улицы в большом объеме выльется рок, блюз, джаз и фолк.

Путешествие в эпоху

Лето начнется традиционно - с исторического фестиваля "Времена и эпохи". Прогуляться по страницам прошлого с 12 по 21 июня, как обычно, пригласят лучшие реконструкторы мира. На улицах города развернутся битвы и сражения, ярмарки и военные лагеря. Москвичи и туристы будут гулять, попадая из одной эпохи в другую. Почитателям уличной культуры стоит заглянуть на фестиваль "Ритм моего города", который пройдет во второй раз. Давно хотели освоить уличные танцы или научиться рисовать граффити? Тогда запоминайте даты: 6-16 августа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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С 21 августа по 6 сентября столица вновь станет большим дизайнерским садом. В эти дни запланирован четвертый "Цветочный джем". В этом году поступило 225 заявок, а в финал вышел 31 проект от дизайнеров из 10 стран - России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, Китая, Уругвая, Казахстана и Грузии. Их цветущие сады выйдут на публику уже в июле, а в дни фестиваля начнутся мастер-классы по садоводству.

В первые выходные сентября Москва отметит день своего рождения. Городу исполнится 873 года. Эпицентром торжеств станет Тверская улица - там установят сцены, спортплощадки, гигантские арт-объекты. В октябре эстафету возьмет фестиваль "Золотая осень". В этом году он пройдет со 2 по 11 октября. Праздник прежде всего гастрономический, поэтому будет много фермерских продуктов, кулинарных мастер-классов, фуд-шоу, лекций о правильном питании и здоровом образе жизни. Под занавес года уже возьмет старт "Путешествие в Рождество" - самый крупный и самый любимый, судя по отзывам, городской фестиваль.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Михаил Шипов/ Сергей Жуков
Кстати

Четыре сезона

За расписанием и программой городских фестивалей удобно следить на сайте moscowseasons.com.

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