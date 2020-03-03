В городе Мантурово строители устранили дефекты, допущенные при возведении двух новостроек на улице Октябрьской. Добиться приведения домов в порядок жителям удалось после обращений в Фонд реформирования ЖКХ, в региональное отделение ОНФ и в СМИ.
Как ранее сообщала "РГ", дома № 23 и 25 на улице Октябрьской в Мантурове были сданы с опозданием в 2015 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Строители, не успевавшие сдать работы в срок, допустили многочисленные нарушения: в новых зданиях не работали вентиляция и канализация, в квартирах гнили полы, у перекрытий второго и третьего этажей появились заметные прогибы, а стены покрылись трещинами. В отношении высокопоставленного чиновника мантуровской мэрии, подписавшего акты приемки домов с недоделками, возбудили уголовное дело, однако обвиняемому удалось избежать наказания в связи с актом об амнистии. В 2017 году на фоне волны критики мэр города ушел в отставку, а представители новой горадминистрации пообещали исправить ситуацию, сложившуюся вокруг аварийных новостроек.
В обоих проблемных зданиях на улице Октябрьской власти провели экспертизу, которая определила, что дома будут пригодны для проживания после ремонта. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Осенью 2019 года подрядчики завершили работы: трещины на фасадах заделали, работу вентиляции восстановили, подвалы осушили, а в квартирах взамен прогнивших настелили новые полы.
- Мы услышали слова благодарности от жителей, которые уже не верили, что дождутся реакции с чьей-либо стороны. Люди очень довольны, хотя еще и насторожены, говорят: "Посмотрим, что будет дальше". Если проявятся какие-то новые строительные дефекты, не связанные с неправильной эксплуатацией, мы обязательно поддержим жильцов в их взаимодействии с городскими властями, - прокомментировал ситуацию активист ОНФ Вячеслав Громов.
К сожалению, далеко не везде помощь приходит вовремя: люди вынуждены тратить годы жизни на решение проблем "аварийных новостроев", расплачиваясь за лень нерадивых строителей собственным здоровьем.
В городе Шарье на северо-востоке области сразу несколько участников программы переселения из проблемной новостройки № 9 с улицы Орджоникидзе, 5-й квартал обратились в суд, требуя устранить строительные недоделки, из-за которых подвал дома затапливают канализационные стоки. В новостройку по жалобам жильцов приехали специалисты Фонда реформирования ЖКХ и общественная комиссия ОНФ". Запах аммиака и фекалий, который стоял в одной из квартир из-за проблем с подвалом и канализацией, эксперты определили как "невыносимый". Хозяйка квартиры пожаловалась, что в таких условиях ее трехлетняя дочка заболела астмой. Женщина обратилась в суд в надежде на улучшение условий. Но общественники возразили: местные власти должны, не дожидаясь судебных решений, принять все меры по созданию нормальных условий для пострадавшей семьи.
После визита проверяющих из мэрии Шарьи пришел ответ, что причиной невыносимого запаха в квартире на первом этаже стал засор канализации, который сейчас устранен. При этом власти отметили, что ликвидация строительных дефектов идет с осени 2019 года: в доме утепляют стены, а технологический подпол засыпают песком. Но от "ремонта песком" жители самой проблемной квартиры отказались - до завершения судебных разбирательств.
Как рассказали "РГ" в Шарьинском районном суде, слушания по делу о принудительном ремонте "новых аварийных" домов, построенных на болоте, пока не закончены.
Впрочем, как показывает практика, даже вынесенное в пользу жителей аварийных новостроек решение суда далеко не всегда приносит реальное облегчение в жизнь новоселов. Живой пример тому - проблемы обитателей дома № 1 на улице Больничной в городе Мантурово. Получив ключи от квартир, участники программы переселения из ветхого жилья пожаловались, что их новый дом оказался ничуть не лучше прежних аварийных жилищ. Сразу после сдачи в эксплуатацию с фасада, покрашенного с нарушением технологии в разгар зимних морозов, начала отлетать штукатурка. Лестницы в подъездах были установлены так криво, что по ним опасно ходить. Входные двери в квартиры оказались картонными и легко протыкались канцелярским ножом. Долгое время жалобы новоселов оставались без ответа. Лишь после смены руководства города новая мантуровская администрация подала иск в арбитражный суд, в котором потребовала от застройщика устранить все выявленные недоделки.
Суд частично удовлетворил иск мэрии и обязал костромскую компанию "Техпрофи" безвозмездно исправить выявленные в период гарантийного срока недостатки и привести дом в порядок в срок до 8 октября 2018 года. Однако решение суда так и не было исполнено, поскольку представители организации-должника бесследно исчезли.
Хотя материал находится в отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам, найти и наказать нерадивых строителей приставы не могут до сих пор.
Светлана Уралова, пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области:
- В связи с неисполнением требований в добровольный срок судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также требование об исполнении решения суда в недельный срок. Отделом судебных приставов по Мантуровскому району проведена проверка в доме № 1 на улице Больничной в городе Мантурово, в ходе которой выявлено, что восстановление штукатурного и лакокрасочного слоя по периметру наружных стен дома не выполнено. В адрес директора ООО "Техпрофи" М. А. Зарубина направлено требование об исполнении решения суда в полном объеме и требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю с целью предупреждения его по статье 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда"). На момент совершения исполнительных действий представителей организации не было. За неисполнение требования судебного пристава-исполнителя должник будет привлечен к административной ответственности, будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.