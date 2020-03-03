В Костромской области после жалоб жильцов и вмешательства общественности отремонтировали часть "новых аварийных" домов, построенных по программе переселения из ветхого фонда. Но в некоторых домах недоделки устранить не удается.

В городе Мантурово строители устранили дефекты, допущенные при возведении двух новостроек на улице Октябрьской. Добиться приведения домов в порядок жителям удалось после обращений в Фонд реформирования ЖКХ, в региональное отделение ОНФ и в СМИ.

Как ранее сообщала "РГ", дома № 23 и 25 на улице Октябрьской в Мантурове были сданы с опозданием в 2015 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Строители, не успевавшие сдать работы в срок, допустили многочисленные нарушения: в новых зданиях не работали вентиляция и канализация, в квартирах гнили полы, у перекрытий второго и третьего этажей появились заметные прогибы, а стены покрылись трещинами. В отношении высокопоставленного чиновника мантуровской мэрии, подписавшего акты приемки домов с недоделками, возбудили уголовное дело, однако обвиняемому удалось избежать наказания в связи с актом об амнистии. В 2017 году на фоне волны критики мэр города ушел в отставку, а представители новой горадминистрации пообещали исправить ситуацию, сложившуюся вокруг аварийных новостроек.

В обоих проблемных зданиях на улице Октябрьской власти провели экспертизу, которая определила, что дома будут пригодны для проживания после ремонта. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Осенью 2019 года подрядчики завершили работы: трещины на фасадах заделали, работу вентиляции восстановили, подвалы осушили, а в квартирах взамен прогнивших настелили новые полы.

- Мы услышали слова благодарности от жителей, которые уже не верили, что дождутся реакции с чьей-либо стороны. Люди очень довольны, хотя еще и насторожены, говорят: "Посмотрим, что будет дальше". Если проявятся какие-то новые строительные дефекты, не связанные с неправильной эксплуатацией, мы обязательно поддержим жильцов в их взаимодействии с городскими властями, - прокомментировал ситуацию активист ОНФ Вячеслав Громов.

К сожалению, далеко не везде помощь приходит вовремя: люди вынуждены тратить годы жизни на решение проблем "аварийных новостроев", расплачиваясь за лень нерадивых строителей собственным здоровьем.

В городе Шарье на северо-востоке области сразу несколько участников программы переселения из проблемной новостройки № 9 с улицы Орджоникидзе, 5-й квартал обратились в суд, требуя устранить строительные недоделки, из-за которых подвал дома затапливают канализационные стоки. В новостройку по жалобам жильцов приехали специалисты Фонда реформирования ЖКХ и общественная комиссия ОНФ". Запах аммиака и фекалий, который стоял в одной из квартир из-за проблем с подвалом и канализацией, эксперты определили как "невыносимый". Хозяйка квартиры пожаловалась, что в таких условиях ее трехлетняя дочка заболела астмой. Женщина обратилась в суд в надежде на улучшение условий. Но общественники возразили: местные власти должны, не дожидаясь судебных решений, принять все меры по созданию нормальных условий для пострадавшей семьи.

Жильцы вынуждены годами решать проблемы "аварийных новостроев", расплачиваясь за труды нерадивых строителей собственным здоровьем

После визита проверяющих из мэрии Шарьи пришел ответ, что причиной невыносимого запаха в квартире на первом этаже стал засор канализации, который сейчас устранен. При этом власти отметили, что ликвидация строительных дефектов идет с осени 2019 года: в доме утепляют стены, а технологический подпол засыпают песком. Но от "ремонта песком" жители самой проблемной квартиры отказались - до завершения судебных разбирательств.

Как рассказали "РГ" в Шарьинском районном суде, слушания по делу о принудительном ремонте "новых аварийных" домов, построенных на болоте, пока не закончены.

Впрочем, как показывает практика, даже вынесенное в пользу жителей аварийных новостроек решение суда далеко не всегда приносит реальное облегчение в жизнь новоселов. Живой пример тому - проблемы обитателей дома № 1 на улице Больничной в городе Мантурово. Получив ключи от квартир, участники программы переселения из ветхого жилья пожаловались, что их новый дом оказался ничуть не лучше прежних аварийных жилищ. Сразу после сдачи в эксплуатацию с фасада, покрашенного с нарушением технологии в разгар зимних морозов, начала отлетать штукатурка. Лестницы в подъездах были установлены так криво, что по ним опасно ходить. Входные двери в квартиры оказались картонными и легко протыкались канцелярским ножом. Долгое время жалобы новоселов оставались без ответа. Лишь после смены руководства города новая мантуровская администрация подала иск в арбитражный суд, в котором потребовала от застройщика устранить все выявленные недоделки.

Суд частично удовлетворил иск мэрии и обязал костромскую компанию "Техпрофи" безвозмездно исправить выявленные в период гарантийного срока недостатки и привести дом в порядок в срок до 8 октября 2018 года. Однако решение суда так и не было исполнено, поскольку представители организации-должника бесследно исчезли.

Хотя материал находится в отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам, найти и наказать нерадивых строителей приставы не могут до сих пор.

Комментарий

Светлана Уралова, пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области:

- В связи с неисполнением требований в добровольный срок судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также требование об исполнении решения суда в недельный срок. Отделом судебных приставов по Мантуровскому району проведена проверка в доме № 1 на улице Больничной в городе Мантурово, в ходе которой выявлено, что восстановление штукатурного и лакокрасочного слоя по периметру наружных стен дома не выполнено. В адрес директора ООО "Техпрофи" М. А. Зарубина направлено требование об исполнении решения суда в полном объеме и требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю с целью предупреждения его по статье 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда"). На момент совершения исполнительных действий представителей организации не было. За неисполнение требования судебного пристава-исполнителя должник будет привлечен к административной ответственности, будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.