Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как сообщила заммэра, комплекс в Коммунарке полностью готов к приему таких больных.

- В настоящий момент таких пациентов перевозят из Инфекционной клинической больницы N1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения. Больничный комплекс в Коммунарке - одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан, - добавила Ракова.

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