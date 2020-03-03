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03.03.2020 21:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный

Текст: Ирина Невинная
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Посты эпидконтроля в столичных аэропортах устроены так, чтобы пропускать пассажиров максимально быстро. Фото: twitter/ coronavirus Посты эпидконтроля в столичных аэропортах устроены так, чтобы пропускать пассажиров максимально быстро. Фото: twitter/ coronavirus
Посты эпидконтроля в столичных аэропортах устроены так, чтобы пропускать пассажиров максимально быстро. Фото: twitter/ coronavirus

Этот вопрос волнует сегодня сотни людей, возвращающихся из Италии и других стран, где обосновался коронавирус COVID-19: нужно ли мне изолироваться по возвращении домой, если я не болен, чувствую себя прекрасно, но и исключить, что вирус просто еще не успел себя проявить, тоже не могу? В Москве превентивные меры работают вовсю.

В соцсетях полно заявлений примерно такого содержания: "Приземлились во Внукове, рейс 806 из Милана. Прошли контроль, заполнили анкеты, сфотографировали меня и ребенка, и посадочные талоны. Я успела пообщаться с сидящими там врачами-эпидемиологами на предмет больничного на время карантина. Никаких больничных не выдают. Прилетевших на карантин не сажают, если нет температуры и хорошее самочувствие. Правда, на "горячей линии" Роспотребнадзора отвечают совершенно противоположное. У меня отдел кадров настаивает на том, чтобы я взяла больничный. Мол, сиди дома и не высовывайся. Кому верить?"

Такое сообщение было написано в одном из чатов в понедельник. Но уже со вторника правила для прилетающих изменились. И туристы, вернувшиеся из Италии, тоже получили настоятельные рекомендации (но пока еще не жесткое предписание) посидеть дома.

Туристам, прибывающим в Москву из Италии, в аэропорту выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому

"Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, в аэропорту выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию", - сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Москвы.

Фото: EPA
К чему готовиться российским туристам из-за коронавируса

Что касается граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, им теперь на эпидемиологических постах в аэропортах выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. По этим уведомлениям люди при желании (но не по обязанности) могут (но пока не обязаны) оформить больничный в поликлинике по месту жительства.

Постановления об изоляции выдаются по решению главного санитарного врача столицы, и документы эти индивидуальные: решение о прохождении карантина принимается в отношении каждого конкретного человека.

На "горячей линии" по коронавирусу, организованной столичным депздравом, куда мы позвонили, чтобы уточнить детали, ответ был такой: если прилетели из Италии, но чувствуете себя нормально, обратитесь в поликлинику к лечащему врачу - он решит вопрос о выдаче больничного листа.

Ну, а те, кто вернулся из Италии раньше вчерашнего дня, живут в обычном режиме: работают, отдыхают, соблюдают меры предосторожности и профилактики. "Но, конечно, нужно повнимательнее последить за здоровьем и в случае недомогания не тянуть с визитом к врачу", - порекомендовали специалисты.

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