Реставрация Северного речного вокзала завершится в этом году

Звезда на шпиле Северного речного вокзала, закрытого на реставрацию, вновь появится весной. А полностью все работы в легендарном здании завершатся в этом году, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Вокзал в стиле сталинского ампира, построенный в 1937 году, несколько лет назад признали аварийным. В 2017-м здание перешло в собственность Москвы, а через год началась его реставрация. По словам Емельянова, на данный момент укреплены фундамент и несущие конструкции, отремонтирована кровля и вентиляционные шахты, приведены в порядок четыре скульптуры на башне. Внутри вокзала сейчас восстанавливают декор. Реставрируют и главное украшение - звезду, которая 80 лет венчала шпиль. Прошлым летом ее сняли с помощью 100-тонного крана. Спецоперация тогда заняла два часа. Сейчас она квартирует у вокзала во временном павильоне, где тепловые пушки постоянно держат плюсовую температуру.

Вокзальную звезду окутывает множество легенд. Многие считают, что именно она украшала одну из башен Кремля, а потом переехала на побережье Химкинского водохранилища. У реставраторов версия другая: звезды разные, но были изготовлены на одном и том же заводе. Это единственное, что их объединяет. Звезда речного вокзала была сделана из нержавеющей стали и облицована позолоченным медным листом. С обеих сторон ее венчали серп и молот, украшенные уральскими самоцветами - аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем и аквамаринами. Некоторые камни были утрачены. Их восстановят и вернут на законные места. "Чтобы сохранить подлинную позолоту, реставраторы решили изготовить и надеть по контуру звезды позолоченные накладки из нержавеющей стали", - объяснил Алексей Емельянов. По его словам, реставрация главного украшения вокзала завершится весной. Тогда же ее вернут на шпиль. Поможет в этом снова подъемный кран.

Дожили до наших дней люстры и бра 1937 года, покрытые позолотой. Всего их больше 500. За 80 лет на светильниках образовались трещины и сколы, а внутренние каркасы покрылись ржавчиной. Самая большая люстра весит больше 50 кг.

После реставрации, добавил чиновник, шпиль вокзала вновь заработает. Поднимаясь и опускаясь, он будет символизировать начало и конец навигации. Недалеко от вокзала обустроят пересадочный узел для автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые довезут их до причала. Оттуда планируют запустить новые водные маршруты, которые свяжут Москву с регионами страны.

Звезда с серпом и молотом вернется на шпиль здания вокзала уже этой весной

Набережную и площадь у вокзала благоустроят в едином "речном" стиле. Вдоль всей набережной появятся футуристичные стеклянные навесы и деревянные настилы, сиденья, напоминающие гальку. Сделают тут и спортивную площадку для воркаута - с необходимым для этого снаряжением и скалодромом. Рядом разместятся уличные павильоны и кафе.

У вокзала откроется даже миниатюрный канал имени Москвы - своеобразный ручей со шлюзами и подсветкой во всю длину. Там можно будет запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, спускать воду. Что-то похожее, но в меньших масштабах, есть в музее занимательных наук "Экспериментаниум". В южной же части набережной обустроят большую зону отдыха с тремя бассейнами, кафе и танцполом.