Сапер-легенда: умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

В Курске на 94-м году жизни скончался Герой Советского Союза, почетный гражданин города Михаил Алексеевич Булатов.

- Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича, - сообщили в администрации региона.

Булатов попал на фронт в 1943 году, отучившись в пехотном училище на сапера, и сразу попал на Курскую дугу. Его подразделение вело инженерную разведку и устанавливало проволочные заграждения, а с началом контрнаступления - возводило штурмовые мосты через реку Зуша. Выбитые авиабомбами звенья мостов саперам приходилось заменять собой - они брали на плечи опорные балки, пока по полотну шла пехота. За Курскую битву Булатов был награжден орденом Красной звезды.

В 1944-м умелый и отважный сапер удостоился двух орденов Славы: за смелые и решительные действия во время боев под Витебском и успешное выполнение сложной боевой задачи. А за сопровождение танков во время формирование латвийской реки Лиелупе к наградам Булатова добавилась вторая Красная звезда.

В апреле 45-го, во время штурма Кенигсберга отделению Булатова было поручено провести инженерную разведку шоссе на Раушен - единственного пути в город-крепость с северо-запада. Несмотря на утренний туман, группа из четырех саперов была обнаружена немцами и попала под обстрел. Одного из саперов убили, двух других тяжело ранены. Перевязав товарищей, Михаил Булатов пополз по шоссе в одиночку. Под огнем противника он нашел и обезвредил 24 спрятанные под асфальтом авиабомбы. Общий вес фугасов составил 2,5 тонны.

За эту операцию старший сержант Булатов стал Героем Советского Союза. Награду ему вручил маршал Василевский.