Студенты белгородских ссузов теперь будут не просто осваивать востребованные на рынке труда специальности, но и готовиться в любой момент открыть собственный бизнес. Навыки индивидуального предпринимательства молодым профессионалам начнут преподавать уже в будущем учебном году. Примечательно, что в других регионах, где внедрить "белгородскую модель" профобразования не представляется возможным, тенденции отмечаются похожие. Вчерашние выпускники девятых классов подбирают колледж и думают о том, как скорее трудоустроиться или открыть собственное дело.

В процессе обучения не грех задуматься и о собственном деле - по специальности. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Бери и учись

Когда белгородские училища превращали в техникумы, у каждого учебного заведения появился якорный работодатель. Состоявшийся и состоятельный бизнес начал вкладывать средства в материальную базу устаревших ссузов. В собственных цехах и лабораториях студентам предоставляют места для практики под руководством опытных наставников. Многие компании учредили и свои стипендии, которые, по сути, "привязывают" будущий персонал к ним еще на студенческой скамье.

Все эти перемены привели к ожидаемому результату - выпускники девятых классов перестали стремиться к продолжению школьного образования. Если сначала в обновленные техникумы и колледжи уходили не самые успешные обладатели аттестатов, то сейчас в белгородских ссузах конкурс на каждое бюджетное место, а средний балл аттестата значительно выше тройки.

- За последние десять лет востребованность среднего профобразования в регионе выросла на 12 процентов, - отмечает начальник профильного управления Белгородской области Людмила Шаповалова. - В прошлом году 56 процентов девятиклассников поступили в учреждения среднего профобразования, в том числе вузовские колледжи.

Многие эксперты от образования утверждают, что свою роль в популярности техникумов и колледжей сыграл ЕГЭ. Это подтверждают сами студенты. Липчанин Даниил Селиверстов предпочел техникум при местном техническом вузе продолжению учебы в школе. В том, что экзамен этот парень сдал бы, не сомневаются ни его преподаватели в ссузе, "Кванторуме" и учебном центре "Стретегия". Одаренный ребенок отлично учится, занимается параллельно музыкой и помогает воспитывать двух младших братьев, для которых он, пожалуй, самый авторитетный член семьи.

- ЕГЭ - это лишь один из факторов, - признается Даниил. - Мне просто захотелось сразу получить профессию, а не тратить два года только на школьную подготовку к ЕГЭ, - продолжает липецкий студент. - Литературу и биологию нам преподают, так что я не думаю, что уступлю кому-то из выпускников школы в знаниях. Но мне нравится, что я получаю профессию и могу заниматься параллельно наукой.

Даниил Селиверстов придумал, как сэкономить электроэнергию на Новолипецком металлургическом комбинате, и победил на профильном конкурсе. Именно на НЛМК парень видит себя в качестве сотрудника, причем параллельно планирует продолжить учиться.

Понять перспективу

Преподаватель Даниила Селиверстова Ирина Лупова отмечает, что пример ребят, оставивших школу после девятого класса, пока не так заразителен, как хотелось бы.

- Они еще не понимают, что среднее профобразование - это то, что на самом деле нужно, - подчеркивает Ирина Лупова. - Перспектива этого образования все же шире.

Многие компании учредили свои стипендии, которые, по сути, "привязывают" студентов к ним

Впрочем, сравнивать липецкую и белгородскую ситуации не стоит. На Белгородчине абитуриенты выбирают даже не техникум или колледж, а компанию, где будут работать после выпуска.

- Я знала, что не пойду в десятый класс, хоть для учителей мой уход в колледж и стал нонсенсом - я же отличница, - говорит Дарья Кравченко. В колледж при Белгородском институте культуры и искусств она с отличным аттестатом поступила в числе первых. - Ни разу не пожалела. Хоть порой и нелегко приходится учиться, и, наверное, в школе мне было бы легче.

Девушка признается, что ей теперь проще строить планы на будущее, выбирать направление высшего образования, а главное - работодателя.

Людмила Шаповалова говорит о том, что тот самый "билет в будущее" они разглядывают уже на первом курсе. Техникумы с каждым годом предлагают все больше направлений специализации. Готовили сначала только поваров-кондитеров, теперь эти специалисты могут дополнительно получить еще и знания сыроваренных технологий. Или, к примеру, студенты сельскохозяйственных ссузов совсем не ограничивают себя, выбирая продолжение образовательной программы: могут работать в агрохолдинге, а могут открыть студию грумминга или ветеринарный кабинет. После вуза, конечно.

Ничего лишнего

Как раз желание молодых профессионалов работать на себя и стало причиной, из-за которой в белгородские ссузы начнут внедрять программы обучения предпринимательству. Уже сейчас, чтобы будущие специалисты стали увереннее в собственных силах, преподаватели приветствуют их участие в различных конкурсах. Победитель федерального Worldskills хлебопек Анна Богуславская как раз благодаря такой "стрессовой" практике нашла работу по специальности, а теперь задумалась о собственной мини-пекарне.

- Конкурс не прибавил мне знаний, - признается она. - Но я стала гораздо увереннее в собственных силах.

Сама Анна теперь с улыбкой вспоминает перелет на федеральный этап конкурса: в самолет пришлось пронести закваску для хлеба. Забродившую массу со специфическим запахом она держала рядом, ведь нужно было ее регулярно подкармливать, а без закваски на конкурсе делать было бы нечего.

- Когда это все происходило, я уже работала официанткой, - рассказывает она. - Вернулась с победой, и мне предложили: "Ну, давай теперь на кухню!" Я очень этому рада. Единственное, что огорчает: в Белгороде так мало сортов хлеба выпекается. Многие даже не задумываются, что, кроме белого или ржаного, есть еще множество других видов. Когда я кому-нибудь говорю о чиабатте, на меня смотрят очень удивленно. Если когда-нибудь у меня будет своя пекарня, я буду предлагать людям более разнообразный ассортимент.

Людмила Шаповалова отмечает, что стремление к предпринимательству у молодежи чувствуется так, что техникумы стремятся как можно быстрее приобретать новое оборудование и внедрять множество специализаций.

К примеру, с будущего года в Короче начнут обучать сыроваров в новой лаборатории, а также ситифермеров - людей, которые выращивают в городских условиях овощи, зелень и декоративные культуры. Эти направления не будут ориентировать на "якорных" работодателей.