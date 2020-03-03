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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С ножом на любимую

Убийца девушки получил девять лет колонии
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Никулинский районный суд столицы приговорил за убийство жителя Подмосковья Максима Гареева к девяти годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить в виде нанесенного морального вреда два с половиной миллиона рублей родственникам убитой.

По сообщению старшего помощника руководителя столичного следственного главка СКР Юлии Ивановой, собранных следственными органами доказательств было достаточно, чтобы суд признал 33-летнего Гареева виновным в убийстве своей возлюбленной. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, - в убийстве.

Причем убийство признано жестоким: осужденный нанес ножом девушке 19 ударов. А затем расчленил тело жертвы.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Она несколько дней не выходила на связь с родителями, и те позвонили хозяину квартиры. Арендодатель нашел в одной из комнат в квартире жилого дома по улице Пырьева тело девушки в чемодане. На ее теле были обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки. Задержанный Гареев не скрывал своей вины. В суде гособвинитель отметил, что на допросе преступник дал признательные показания, сообщив, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".

Он якобы обиделся на высказывания девушки о его внешности. Осужденному помимо колонии назначили лечение у психиатра. Он будет проходить лечение у врача-психиатра параллельно с отбыванием срока наказания.

Погибшая Екатерина Карагланова известна тем, что вела блог в Instagram со 100 тысячами подписчиков, а также принимала участие в различных конкурсах красоты.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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