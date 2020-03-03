Тверского кота "трудоустроили" в библиотеку

В Тверской области рыжего кота приняли на работу в сельскую библиотеку.

На странице Городенской сельской библиотеки в соцсети сказано, что больше полугода кот Степан ежедневно приходил в библиотеку, причем не только бродил по помещениям, но и участвовал в мероприятиях, оставляя "отпечатки своих лап на каждой книжной выставке".

Кроме того, у хвостатого в соцсети есть своя страница, на которой Степан Библиотечный рассказывает о своем житье-бытье в книгохранилище: например, о том, как его здесь угощали блинами в Масленицу, чествовали в день рождения и как он слушал ребят, читавших стихи Евгения Баратынского.

В общем, в библиотеке решили, что испытательный срок рыжий Степан прошел, и приняли его на работу на должность SMM-мяунджера. Свою трудовую книжку, где сказано, что Библиотечный Степан Степаныч с высшим кошачьим образованием принят на работу с 1 марта, новый сотрудник изучил и одобрил.

А в комментариях к посту добавил, что любит свою работу.