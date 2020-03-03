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03.03.2020 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное

Текст: Ольга Игнатова
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил как удовлетворительное состояние пациента, которому после возвращения из Италии был поставлен диагноз коронавирус.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная",- сказал Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA
На Бали россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случай выявления коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии. В ведомстве пояснили, что молодой человек заболел 21 февраля нынешнего года во время пребывания на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и с этого момента проживал в частном доме в Московской области.

Мужчина 27 февраля обратился в поликлинику, пожаловавшись на простудное состояние. У него были все симптомы ОРВИ. Из поликлиники его госпитализировали в инфекционную больницу. Обследование, проведенное на базе лабораторий Роспотребнадзора, выявило у пациента наличие нового коронавируса.

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