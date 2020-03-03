В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил как удовлетворительное состояние пациента, которому после возвращения из Италии был поставлен диагноз коронавирус.

"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная",- сказал Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случай выявления коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии. В ведомстве пояснили, что молодой человек заболел 21 февраля нынешнего года во время пребывания на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и с этого момента проживал в частном доме в Московской области.

Мужчина 27 февраля обратился в поликлинику, пожаловавшись на простудное состояние. У него были все симптомы ОРВИ. Из поликлиники его госпитализировали в инфекционную больницу. Обследование, проведенное на базе лабораторий Роспотребнадзора, выявило у пациента наличие нового коронавируса.