В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное

"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная",- сказал Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил случай выявления коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии. В ведомстве пояснили, что молодой человек заболел 21 февраля нынешнего года во время пребывания на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и с этого момента проживал в частном доме в Московской области.
Мужчина 27 февраля обратился в поликлинику, пожаловавшись на простудное состояние. У него были все симптомы ОРВИ. Из поликлиники его госпитализировали в инфекционную больницу. Обследование, проведенное на базе лабораторий Роспотребнадзора, выявило у пациента наличие нового коронавируса.