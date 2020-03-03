В столичных школах, детсадах, рынках и кафе ввели особые меры для профилактики гриппа, ОРВИ, а заодно и коронавируса. В новой больнице в Коммунарке выделили палаты для пациентов, прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией. В то же время никакого карантина в городе нет, даже развлекательные мероприятия к 8 Марта никто не отменяет.

В фудхолле "Депо" персонал встречает гостей в масках. А вот покупатели, похоже, вируса не боятся. Фото: Константин Завражин/РГ

Во всех аэропортах продолжается усиленный санитарный контроль. Пассажиров, прибывших из-за рубежа с симптомами ОРВИ, раньше доставляли в городскую инфекционную больницу N 1. "Теперь таких пациентов переводят в новый клинический комплекс в Коммунарке, - рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Максимальное внимание уделяем комфорту. Здесь маломестные палаты, высокие потолки". В пабликах уже появляются фото от пациентов из Коммунарки. Уют действительно зашкаливает. Всего три комфортных кровати и даже "плазма" на стене. Пока в Москве подтвержден только один случай коронавируса у прибывшего из Италии Давида Берова.

Усиливаются и санитарные меры на городских рынках и кафе. Столичное управление Роспотребнадзора распространило по заведениям торговли и общепита "антивирусные" рекомендации. Это касается режимов уборки и мытья посуды. Кроме того, персоналу рекомендовали ходить в масках и регулярно их менять. В одном из самых популярных торгово-ресторанных комплексов "Депо" побывали корреспонденты "РГ". Уборщики там действительно встречают посетителей в масках. Более того, все желающие в гардеробе тоже могут взять бесплатную маску. Правда, особой популярностью эта услуга не пользуется. Посетители более охотно протирают руки антисептиком из дозаторов - их по фудхоллу расставлено с десяток. Но кое-кто приходит и со своими спиртовыми салфетками, но это обычная гигиена.

Ни спортивные, ни развлекательные мероприятия в Москве не отменяются

В пресс-службе "Депо" отмечают, что поток посетителей остается стабильным: по 17 тысяч гостей по будням и по 25 тысяч - в выходные. Санитарный режим никак не изменил планы "деповцев" по развлекательным мероприятиям. Например, скоро на сцене посреди фудхолла бесплатно выступит певица Ханна.

Во всем городском общественном транспорте Москвы сейчас регулярно проводится дезинфекция. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Где приняты самые серьезные противовирусные меры, так это в школах и детсадах. Как уже сообщала "РГ", приказ о проведении "утренних фильтров" с помощью измерения температуры у детей издал руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина. Высокая? В таком случае школьника нужно изолировать до прихода родителей. И обязательно оповестить детскую поликлинику, где обслуживается ребенок. В пресс-службе департамента заверили: температуру у детей действительно измеряют либо при входе в школу, либо на первом уроке. Подтвердила эта и проверка "РГ" - все опрошенные нами родители в курсе, что именно с измерения температуры бесконтактным градусником начинается школьный день у их детей. Если же это где-то не делается, можно сообщить по телефону "Горячей линии" по коронавирусу, открытой департаментом здравоохранения Москвы: 8-499-251-83-00. Тем же приказом руководителя департамента образования отменяются и физкультурные занятия в бассейнах. В то же время спортивные школы продолжают занятия по графику. Поэтому у родителей возникает вопрос: школьное ведомство перестраховывается или спортсмены недооценивают ситуацию?