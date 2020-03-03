Во всех аэропортах продолжается усиленный санитарный контроль. Пассажиров, прибывших из-за рубежа с симптомами ОРВИ, раньше доставляли в городскую инфекционную больницу N 1. "Теперь таких пациентов переводят в новый клинический комплекс в Коммунарке, - рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Максимальное внимание уделяем комфорту. Здесь маломестные палаты, высокие потолки". В пабликах уже появляются фото от пациентов из Коммунарки. Уют действительно зашкаливает. Всего три комфортных кровати и даже "плазма" на стене. Пока в Москве подтвержден только один случай коронавируса у прибывшего из Италии Давида Берова.
Усиливаются и санитарные меры на городских рынках и кафе. Столичное управление Роспотребнадзора распространило по заведениям торговли и общепита "антивирусные" рекомендации. Это касается режимов уборки и мытья посуды. Кроме того, персоналу рекомендовали ходить в масках и регулярно их менять. В одном из самых популярных торгово-ресторанных комплексов "Депо" побывали корреспонденты "РГ". Уборщики там действительно встречают посетителей в масках. Более того, все желающие в гардеробе тоже могут взять бесплатную маску. Правда, особой популярностью эта услуга не пользуется. Посетители более охотно протирают руки антисептиком из дозаторов - их по фудхоллу расставлено с десяток. Но кое-кто приходит и со своими спиртовыми салфетками, но это обычная гигиена.
В пресс-службе "Депо" отмечают, что поток посетителей остается стабильным: по 17 тысяч гостей по будням и по 25 тысяч - в выходные. Санитарный режим никак не изменил планы "деповцев" по развлекательным мероприятиям. Например, скоро на сцене посреди фудхолла бесплатно выступит певица Ханна.
Где приняты самые серьезные противовирусные меры, так это в школах и детсадах. Как уже сообщала "РГ", приказ о проведении "утренних фильтров" с помощью измерения температуры у детей издал руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина. Высокая? В таком случае школьника нужно изолировать до прихода родителей. И обязательно оповестить детскую поликлинику, где обслуживается ребенок. В пресс-службе департамента заверили: температуру у детей действительно измеряют либо при входе в школу, либо на первом уроке. Подтвердила эта и проверка "РГ" - все опрошенные нами родители в курсе, что именно с измерения температуры бесконтактным градусником начинается школьный день у их детей. Если же это где-то не делается, можно сообщить по телефону "Горячей линии" по коронавирусу, открытой департаментом здравоохранения Москвы: 8-499-251-83-00. Тем же приказом руководителя департамента образования отменяются и физкультурные занятия в бассейнах. В то же время спортивные школы продолжают занятия по графику. Поэтому у родителей возникает вопрос: школьное ведомство перестраховывается или спортсмены недооценивают ситуацию?
Нарушителей режима изоляции выдворяют из России
Материалы о выдворении 40 китайских граждан уже поступили в Люблинский, Симоновский, Таганский и некоторые другие суды. В поступивших материалах говорится о привлечении иностранных граждан к ответственности по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой либо в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, совершенное в Москве либо в Санкт-Петербурге". Вместе с тем в полиции не скрывают, что фактически нарушения выдворяемых граждан заключались в том, что они нарушили предписанный медиками карантинный режим в связи с подозрением на коронавирус.
Нарушителей режима изоляции полицейские выявляют в ходе рейдов по гостиницам, общежитиям, рынкам, частным квартирам, метро и наземном транспорте. Стоит добавить, что согласно картотеке Мосгорсуда, из России уже депортировали не менее 13 граждан Китая, нарушивших предписанный врачом режим карантина.