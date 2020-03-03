В социальных сетях москвичи бурно обсуждают начавшуюся в городе весеннюю обрезку деревьев. Многие задаются вопросом: какая польза от обрезки, если от красивого ветвистого дерева остается один пень?

"В Москве много тополей, которые с годами вытягиваются вверх, количество скелетных ветвей у них сокращается. Древесина мягкая, сильные порывы ветра легко ломают ветви и их падение чревато серьезными последствиями, - рассказал "РГ" начальник управления благоустройства и озеленения ГУП "Государственный природоохранный центр" Александр Ляшин. - Поэтому их необходимо обрезать".

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, что все, кто задействован в обрезке деревьев, прошли специальное обучение и практику. Они знают, что под нож формирующейся обрезки должны попадать лишь загущенные внутренние ветки, а во время санитарной обрезки удаляют ветви старые и засохшие, которые мешают проходу, загораживают знаки...

Все лишнее помечается мелом и затем отрубается. Место срезов обрабатывается специальным бальзамом. Дерево до обрезки и после обязательно фотографируют.

Время для этих работ выбрано не случайное. Как отметил председатель правления Евразийской ассоциации арбористов (специалистов по уходу за деревьями) Никита Гирный, весенняя обрезка для дерева наиболее щадящая. "Ее легче перенести, она стимулирует рост, хорошо видна структура кроны и лишние ветви. Такие работы нужно делать раз в 3-5 лет, тогда дерево получает правильное питание, хорошо растет, радует глаз", - пояснил Гирный.

Закончится обрезка деревьев в конце марта.

А вот следить за состоянием крупных зеленых насаждений в городе будут не инспекторы, а специальные датчики. Как рассказал "РГ" руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, в столице началась работа по созданию новой системы управления зеленым фондом:

"Мы хотим улучшить качество зеленых насаждений в городе, продлить им жизнь. Поэтому планируем внедрить индивидуальный уход за растениями. Эксперимент начался на территории института РУДН и некоторых центральных городских улицах".

На экспериментальные деревья крепят датчик "Тритокер", что в переводе с английского означает "говорящее дерево". Это коробочка размером не больше среднего мобильного телефона с щупом или иглой. Этим щупом дерево протыкается на высоте около трех метров. Щуп, словно сканер, отслеживает движение соков, фотосинтез, температуру и уровень наклона ствола и веток. Все это помогает понять, чего не хватает дереву для нормального развития и вовремя принять все необходимые меры