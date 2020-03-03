Возле одного из магазинов на Ярославском шоссе налетчики похитили из большегрузного автомобиля 20 тонн сливочного масла стоимостью свыше 7,5 миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию обратился представитель компании по производству молочной продукции. Там, где его ограбили, должна была состояться встреча с заказчиком, которому он и должен был передать масло. Но подошли совсем другие люди и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, посадили его и компаньонов в свои автомашины и вывезли в лес. Спустя некоторое время их отпустили и они вернулись к своей фуре. Но двери прицепа были открыты, а товар отсутствовал.

Грабителей задержали сотрудники МУРа совместно с коллегами из Северо-восточного и Южного административных округов столицы при участии Росгвардии. А похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских Курсантов.

Эксперт "Национальной ассоциации предприятий автомобильного городского пассажирского транспорта" Тарас Коваль рассказал корреспонденту "РГ", что подобные нападения - примерно до 10 процентов всех случаев общих хищений грузов у дальнобойщиков. Так, в 2018 году общий ущерб составил 1,4 миллиарда рублей (за прошлый год потери еще не подсчитали).