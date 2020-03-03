В Москве уволят учительницу класса, в котором дети получили ожоги роговицы

На северо-востоке столицы в районе Останкино ученики первого класса школы N1415 накануне пострадали из-за применения дезинфицирующей лампы. Сегодня пресс-служба департамента образования столицы сообщила об увольнении учительницы, нарушившей правила безопасности.

Инцидент произошел 2 марта, когда после окончания перемены дети вернулись в класс. Учитель не выключил кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Такие лампы предназначены для обеззараживания воздуха, но использовать их можно только в пустом помещении.

"Преподаватель использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа департамента от 27 февраля 2020 года N65, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа", - поясняют в пресс-службе департамента. После инцидента несколько детей обратились за медицинской помощью. Как отмечает пресс-служба, по факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена. А для педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.