На этой неделе в столице подтвержден первый случай заболевания коронавирусом москвича, прилетевшего из Италии. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Причем сделал это немедленно, как только была получена информация из новосибирского центра "Вектор", слово специалистов которого сегодня при постановке этого диагноза - решающее. Случай первый и пока единственный - вопреки гуляющим в интернете фейкам, которые утверждают, что в Москве массовое заражение коронавирусом, якобы скрываемое властями. Называется даже цифра: 20 тысяч заболевших. И далее следуют советы, как теперь жить, что делать: никуда не ходим, никуда не ездим, запасаемся продуктами - впереди пустые полки магазинов.

Не верьте вбросам

Откуда взялась такая информация? Специалисты Group-IB с помощью технологий графового анализа данных выяснили, что это результат искусственного распространения голосового сообщения. Они установили, что информационная атака в основном распространялась через боты, а также в разных группах в мессенджерах, наиболее восприимчивых, - форумах мам, при детсадах, школах и т.д. Причем этот женский голос одинаково печально звучал не только в Москве, но и в Воронеже, Чувашии и других регионах страны. И это не впервые - такие вбросы были зафиксированы в январе. Какова же их цель? Прежде всего посеять панику, говорят эксперты, а затем нажиться на этом. Начнет народ сметать продукты в магазинах, значит, можно будет цены задрать. Утверждают: алкоголь - лучший способ профилактики, глядишь, и им народ начнет запасаться. Продажи подскочат, выручка - тоже. Между тем Всемирная организация здравоохранения считает, что Россия в целом и Москва в частности принимают эффективные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. "В Москве мы видим, что ситуация нормальная, транспорт идет, путешествия идут, люди приезжают", - заявила в понедельник представитель этой организации Мелита Вуйнович. И посоветовала: "Надо продолжать эти хорошие меры, которые здесь делаются".

Коммунарка принимает первых пациентов

Теперь о том, что же это за меры. Москвича Давида Берова, у которого как раз и диагностировали коронавирус, немедленно положили в городскую инфекционную больницу N1. В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве "РГ" рассказали, что больной получает все необходимое лечение. Заболевание у него протекает в легкой форме. В эту же больницу до сих пор госпитализировали и всех остальных с подозрениями на коронавирус. Построена она более полувека назад, и условия в ней такие, какие россияне помнят по советским временам - большие палаты, удобства в коридоре.

Но одно дело - наблюдать за здоровыми людьми, у которых вирус лишь подозревается, и совсем другое, когда известно, что есть инфицированный больной. Поэтому уже на следующий день в городе было принято решение отдать пациентам, прибывшим в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, новую суперсовременную больницу в Коммунарке, введенную в строй лишь в декабре прошлого года. Она не только оснащена лучшим медицинским оборудованием. Здесь все предусмотрено для комфорта пациентов - просторные маломестные палаты, душ и санузлы при них. В этот комплекс уже вчера начали перевозить пациентов из ГКБ N1. Скорее всего, туда же попадут и все, кто контактировал с Давидом Беровым - их круг был оперативно установлен - все родственники, друзья, знакомые и пассажиры, которые летели с ним одним рейсом. Шестеро родственников и пятеро знакомых заболевшего были госпитализированы немедленно, симптомов заболевания у них нет. Еще 13 человек госпитализированы из числа пассажиров рейса с легкими недомоганиями и 83 помещены под домашний карантин.

Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, корпуса в стационарах, выделенных для лечения таких больных, оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими). Сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи. 100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию.

Все под контролем

Но самое главное в работе столичных властей, подчеркнул глава города, - это не допустить распространения инфекции. С этой целью во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции выдаются рекомендации соблюдать режим изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах измеряют температуру тела. Тех, у кого она повышена, приглашают на медицинский пост. Берут анализ и далее госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми этот человек общался. Выборочное измерение температуры пассажиров дистанционным способом организуют и на входах в Московский метрополитен. Такую же рекомендацию Роспотребнадзора получили работодатели - организовать регулярное измерение температуры у всех сотрудников.

Приказ на этот счет - ежедневно измерять температуру у всех учащихся, отдал столичным школам и руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина. И если в первый день, похоже, это распоряжение дошло не до всех учебных заведений, то уже вчера во всех школах, которые обзвонили корреспонденты "РГ", детей встречали с дистанционными термометрами.

Остаются в силе и ранее введенные профилактические меры. На различные сценарии развития событий разработаны планы реагирования городских служб. "Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами", - обратился Собянин с просьбой к москвичам. И заверил: "Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей". Слово мэр сдержал: уже вчера начала публиковаться официальная информация по коронавирусу на сайте mos.ru.

Учащимся московских школ и детских садов ежедневно измеряют температуру — такой приказ отдал глава департамента образования. Фото: РИА Новости

Справка "РГ"

Куда звонить

Если вы контактировали с человеком, недавно вернувшимся из стран, где зафиксирован коронавирус, или сами побывали там, лучше сдать анализ. Для этого нужно позвонить по телефону скорой помощи: 103.

Вы волнуетесь, что в школе, где учится ваш ребенок, температуру не измеряют? Сообщите об этом по телефону "горячей линии" по коронавирусу, организованной департаментом здравоохранения Москвы: 8 499 251 83 00. Она работает круглосуточно.